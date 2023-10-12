日本是不少人出國首選，一名女子計畫明年1月1日到日本旅行，訂好機票才知道適逢日本人過年，不少商家都會休息，上網詢問網友「要改機票嗎？」多數人建議她如期出發，指這段期間不僅可體驗當地過年的氛圍，買衣服折扣多、旅遊的人也較少，唯一的缺點是飯店房價較高。

原PO前天於論壇《Dcard》指出，預計在明年1月1至7日至日本旅行，機票訂好才發現這期間是日本的過年，許多商家和餐廳都不會營業，讓她很猶豫要按原訂計畫出發，還是多花一筆費用把行程往後延一周。

有網友分享自身經驗，「1月1日雖然日本很多店沒開，但基本上1月2日就會開了，想購物買衣服這個時間點折扣非常多」、「我今年也是妳這時間去的，大部分的店只有前面一兩天沒開，妳可安排前兩天去廟宇，跟當地人一起參拜，是全新不同體驗」、「整體來說除了迪士尼，其他景點人也不算多，算是滿不錯的選擇，我很喜歡這時間去」。

另也有網友指這期間日本人都休假，導致飯店價格較高，「訂飯店時很多溫泉旅館價格貴很多，建議改月中出發」、「飯店價格是平時的2倍」。