日前民眾黨總統參選人柯文哲喊出主張推動「內閣制」，若自己成功當選總統，目標讓中華民國產生第1位總理。國民黨主席朱立倫也正面回應，責任內閣制的推動是藍、白兩黨共同的目標，希望重返執政後能共同來推動。對此，民進黨總召柯建銘昨（10）日痛批，柯文哲談修憲內閣制只有一個目的，汙衊總統蔡英文是民選皇帝制而已！

指民選總統變成「民選皇帝」 柯文哲要催生「第一位總理」

柯文哲表示，總統的權力無限擴張，想宣布政策發發臉書就好，不受國會監督；預算前面加上「特別」兩個字，就可不列入支出，美化財政表現；只要用國家資源掌握第四權，總統與他的團隊就可以大外宣大內宣，連續745天不接受媒體聯訪，讓民選總統幾乎變成「民選皇帝」。柯文哲補充，自己會傾全力推動內閣制，讓國家體制正常化，催生中華民國第一位總理，還權於民。

探索概念「藍白合」成內閣制基礎？ 柯建銘痛批：胡亂拼湊

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/10/04～2023/10/10）統計調查，內閣制近一週探索概念中，出現了近期熱議的「藍白合、聯合政府、朱立倫、侯友宜」等關鍵字詞，針對柯文哲拋出的「內閣制」想法，國民黨總統參選人侯友宜指出，政黨一定有自己的治國政策，以及可行的推動事項，一樣的道理，政黨是一定採取合作的模式，大家一起做好充分的溝通。

柯建銘直指，柯文哲高喊內閣制，閣揆同意權，閣員須經立法院聽證，朱立倫為討好馬上附和，大言藍白重返執政後一起推動！柯建銘認為，既談內閣制，又談閣員須經立法院聽證，胡亂拼湊。全世界只有美國獨有的總統制，文武百官須經參議院聽證及形式同意權！朱立倫為了討好柯文哲、遂藍白合氛圍。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

綠委點出內閣制三道難關 網友兩派意見戰翻了

民進黨立委許智傑表示，個人也贊成內閣制，但要時機成熟，現在看來，第一、修憲門檻很高，第二、台灣國會議員人數偏少（日本465、德國598)，第三、行政院長部會首長不需經立院行使同意權，因此目前推動內閣制難度很高，需要各黨集思廣益，深入討論。

網友針對實行內閣制的情況提出不同看法，有網友表示「推內閣制 dpp有四成 賴清德會變成閣揆」、「總統制立院都這樣了，內閣制會好才怪」、「藍+白要達3/4修憲門檻也很難」；也有不少網友認為，「總統本來就是要報告、接受監督」、「總統應該面對民意，而不是躲起來」、「想法很好，但沒修憲定下來」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年10月04日至2023年10月10日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『內閣制』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)。*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。