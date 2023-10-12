天王周杰倫最近人在大陸巡演開唱，每每他舉行演唱會總是一票難求，今(12日)他將在上海一連舉行4場演唱會，事前傳出門票被炒到人民幣上萬，今陸媒卻報導，昨在他開唱前「黃牛集體退單」，原來是主辦單位要求實名制，同一證件只能用一張票入場，主辦方原定的給錄入信息如今不兌現，因此黃牛只能退單不賣了。

因疫情解封，近來周杰倫也在大陸舉行巡演，據《中國新聞周刊》報導，周杰倫今將在上海舉行演唱會，昨黃牛卻集體要求退票，問到一位黃牛賣家，由於主辦單位嚴格要求實名制，要求上月門票開賣時就須填入觀賞者姓名，一證件只能對應一張門票入場，也不能在不同管道重複購票，讓黃牛沒轍選擇退單。

見此，網友回應：「怪不得會刷到回流票，挺好」、「太牛了，那還會有票嗎，我剛剛去大麥看了沒有」、「這不挺好，黃牛被大黃牛坑，反正坑不到我頭上」、「希望都能讓真正歌迷進場」。而上月周杰倫在天津開唱時傳出發生意外，網上傳出他困在旋轉鐵球內約20分鐘，但杰威爾音樂凌晨發出聲明，強調是子虛烏有，謝謝歌迷們的關心。

除了意外謠言，周杰倫還請來武打巨星成龍助陣當嘉賓，合唱《聽媽媽的話》、《千里之外》，電影與音樂圈的兩大巨星罕見同台，「夢幻連動」的組合被網友讚看到賺到。而他回台後便在IG報平安，曬出與余文樂、蕭敬騰打球的合照，還有和老婆昆凌的放閃照片，看似身體無大礙，心情也不錯，也讓歌迷放心不少。