媒體報導，美國商務部正在更新「經認證終端用戶」名單，將無限期延長三星電子、SK海力士對中國的半導體相關設備出口管制措施豁免，台積電則預計將再獲得一年豁免。

「華爾街日報」指出，美國已通知亞洲3大晶片製造商，在可預見的未來將能維持目前在中國的作業，儘管在重大技術升級方面困難重重。

拜登政府一年前對中國半導體產業祭出重大限制，目的在於遏制北京在先進技術領域取得軍事方面的進步。這項舉措令在記憶體晶片領域占據主導地位的韓國三星電子（Samsung Electronics）和SK海力士（SK Hynix），以及全球最大晶圓代工廠台積電尤其感到不安。

這3家公司是少數在中國擁有大規模生產基地的外國晶片製造商。他們擔心在中國的業務受重大限制將減損淨利，並擾亂技術供應鏈。拜登政府2022年10月授予這3家公司一年豁免權，但擔憂依然存在。

韓國政府9日宣布，美國決定無限期豁免三星電子、SK海力士向位於中國的工廠輸入美國晶片製造設備，不需要其他許可。

據知情人士透露，與去年一樣，台積電將再次獲得為期一年的豁免。華府告訴台積電，只要不進行重大技術升級，就能在可預見的未來維持在中國的作業。

目前尚不清楚台積電是否會被認定為「經認證終端用戶」，也不清楚三星和SK海力士是否將另外取得為期一年的豁免。台灣方面目前尚未對此公開置評。

負責實施出口限制和經認證終端用戶計畫的美國商務部工業暨安全局（BIS）拒絕發表評論。

SK海力士說，美國的決定將有助全球半導體供應鏈保持穩定；三星則說，其中國晶片業務的不確定性已大幅消除。台積電發言人拒絕置評。

台積電目前在南京設有製程較不先進的晶圓廠。台積電4月表示，正在擴充南京廠設備，以製造28奈米晶片。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1121012