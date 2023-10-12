DJ首次搬進陶博館，以「火焰」為靈感，帶來「門戶合唱團」〈𝘓𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘔𝘺 𝘍𝘪𝘳𝘦〉非洲放克新版音樂揭開序曲，從10月14日晚上8時至9時，邀請民眾一起同樂。設計展期間連續3個周六下午，在戶外陶瓷藝術園區，邀請多組藝人輪番上陣帶來表演，結合流行、爵士、搖滾等多元曲風，帶給觀眾悠閒的午後時光。

陶博館館長張啟文表示，2023台灣設計展期間迎來許多熱愛藝文觀眾，陶博館創新參觀經驗，邀請橫跨陶藝、設計、插畫與音樂企劃品牌「貓王不討喜」多元跨域合作，不討喜的夜間陶藝體驗「心之所向—彩繪流動釉」開放報名反應熱烈，由林貓王帶來DJ秀也令人期待，歡迎前來體演陶藝跨域另類風情。

熱愛音樂的林貓王認為音樂是這世界上最美好的事，擔任音樂雜誌編輯、經營部落格，到近年以DJ為主業，在台北市立美術館、台北流行音樂中心、高雄打狗祭、誠品會員之夜、GQ紳士之夜、婚禮、酒吧等藝文展演放歌，觀眾迴響熱烈。

陶博館在2023台灣設計展期間延長開放至夜間，結合博物館建築空間氛圍，10月14日晚上8時DJ林貓王自燒製陶瓷的「火焰」發想，安排熱情如火的INDIE 音樂結合復古金曲，讓民眾沈浸在陶之淬鍊的空間、記憶、樂曲超級精彩混音中。