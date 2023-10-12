路透社上周率先報導，消息人士透露拜登政府已經通知北京當局，將在10月更新對中國實施的AI晶片與晶片製造工具出口管制規定。

拜登政府在去年10月初首度對出口中國的晶片技術與設備祭出限制，在相關法規屆滿周年之際，美國商務部現在正在研擬新版的規範。

有消息人士表示，這次的法令更新旨在限制中國取得更多晶片製造工具以配合荷蘭和日本的新規定，同時將封堵住AI晶片出口限制中的一些漏洞。

美國商務部發言人拒絕對此消息發表評論。

根據據美國行政管理和預算局（OMB）網站，該機關已於10月10日收到有關高端晶片、先進運算IC和超級運算技術的輸出管制規定，將進行相關審查。

一些前官員透露，在國務院、國防部、商務部和能源部就內容達成協議之前，OMB不會發布出口管制規定。在OMB進行機構間審批工作時也還能提出問題，而這可能使該法規的通關時程放慢。。