傳李四川副市長「只做一年半」？ 蔣萬安笑回不會讓他離開：台北市民很喜歡他 @ChinaTimes

台北市副市長李四川隨著市長蔣萬安上任至今10個月，不過卻遭議員爆料餐敘時向外界表示「我只答應蔣萬安加入市府團隊一年半。」對此李四川則表示，政務官只有兩種離開方式，一種是一是本人要離開，或市長要他離開。而蔣萬安12日也回應，表示「一定不會讓李四川副市長離開」。

民進黨台北市議員林延鳳11日表示，有市府知情人士向她透露，蔣萬安的危機將在明年下半年發生，因為李四川可能在那時候會離開團隊，府內人士說，副市長進行餐敘時向大家表示「我只答應蔣萬安加入市府團隊一年半。」

針對副市長李四川（左）可能只做一年半任期一事，台北市長蔣萬安（右）12日表示，一定不會讓李四川離開。（台北市政府提供／丁上程台北傳真）

對此李四川則回覆，政務官離開有2種情況，就是本人要離開或市長要他離開，因此政務官在做不好或不符合意願的情況下，本來就隨時都可以離開。

不過蔣萬安則強調，一定不會讓李四川副市長離開，「我想台北市民非常喜歡李副他工程的專業，以及他對於台北市的經驗，我想大家都非常喜愛。」

至於對於第三副市長人選？蔣萬安則表示目前仍在持續徵詢，一但有消息就會跟大家來報告；此外蔣萬安也透露，本周市府人事會再有異動，是關於新聘副秘書長部分，屆時也會跟外界報告。