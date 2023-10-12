國民黨台北市議員張斯綱今踢爆民進黨立委張宏陸碩士論文涉及抄襲，張宏陸則提出，先前已使用Turnitin（論文原創比對系統）檢驗過，論文相似度僅16％，且台北教育大學也回應沒問題。張斯綱質疑，自行比對能比出什麼？且張宏陸對指導教授違法情事一概不談，要求張宏陸不要打模糊仗，否則就是再次說謊。

張斯綱表示，他接獲民眾檢舉張宏陸論文涉及抄襲、剽竊及侵害重製權，有論文原創性疑慮，另外，他也是用Turnitin系統比對張宏陸論文排除引用資料、參考書目，跑出相似度26％的結果。他也提到，台北教育大學回覆已收到檢舉信函，最慢4個月內會有結果。

針對張宏陸自行比對相似度僅16％，張斯綱質疑，涉及抄襲的嫌疑人，自行比對能比出什麼？為何不和其他人一樣，自行送學倫會審查，是否代表心虛？且張宏陸對指導教授賣學歷違法情事根本不敢正面回應。

張斯綱表示，他已提出相關證據，希望張宏陸負責任向社會大眾說清楚，並針對證據內容提出反證，不要打模糊仗，否則就是再一次說謊。