民眾黨總統參選人柯文哲日前提出7大憲政改革政見，推動內閣制以落實責任政治。民眾黨立法院黨團幹事長張其祿、總召邱臣遠、副總召賴香伶今（12）日召開記者會，除了向大眾詳細闡述民眾黨主張，也揭露民進黨高層過去支持內閣制的說法；呼籲綠營人士停止雙標、為反而反，以民眾福祉為念，別再搞政治鬥爭、拖累民主的進步。

立委張其祿表示，廢考監是本屆修憲重要議題，也是執政黨過往提過的修憲主張，支持廢考監最主要的理由，在於考試院及監察院功能不彰。民眾黨團主張在大方向上，將考試院移到行政院，與人事行政總處整合成一條鞭；監察院移去立法院，調查權回歸國會，而預算的審計可以成為立法院下的獨立機關。

張其祿直言，憲政制度改革關係到台灣的長治久安，當前中華民國總統有權無責，民眾黨所主張的「總統赴立院報告」，可說是未完全達成責任政治時期的過渡措施，最後應以「內閣制」創造責任政治，使責任政治得到落實。

張其祿直言，民進黨以「修憲門檻過高」等藉口，企圖模糊焦點，否定柯文哲主席的改革目標，若因修憲門檻過高就放棄改革，這種執政態度根本就是擺爛，完全表露民進黨不思進取的本色。學界曾提出以大法官釋憲來降低修憲門檻的方式，而柯文哲主席所提聯合政府也有助於凝聚共識、降低阻力，民眾黨團將進一步研議可行性，持續推動憲政改革。

立委邱臣遠指出，柯文哲主席具體的憲改內容，被民進黨不肖人士惡意抹黑為「心口不一」、「政治作秀」，殊不知民眾黨團早已於5月份召開記者會倡議，呼籲「總統須進立院進行國情報告」，賴清德卻以違憲等種種藉口閃躲，直到輿論撻伐不斷，才迫於壓力鬆口承諾。

邱臣遠表示，柯主席政策包含「行使閣揆同意權」可釐清總統與閣揆的憲政角色與定位，並間接對總統權力加以制衡；「凍結考監兩院」部分，黨團現已完成內部修憲小組程序，同時盡速研議兩院職權轉移；民眾黨團過去也召開記者會，公開譴責民進黨開酬庸之門，必須靠「高階文官公開遴選」根除歪風；還有「杜絕特別預算常態化」改善政府財政狀況，落實世代公平。

邱臣遠直言，民眾黨團曾提出「下修選舉年齡」與「聯立制」，如張其祿委員過去提出《中華民國憲法》第130條條文修正草案（選舉年齡），於立法院委員會審議中，展現保障多元公義社會的決心。民眾黨團也倡議「召開國是會議」，啟動修憲工程，逐步向內閣制邁進，上述憲政改革主張絕非臨時起意的「逢場作戲」，而是早已落實在日常提案與監督中，並逐步往目標邁進。

立委賴香伶表示，2019年時賴清德主張推行「內閣雙首長制」，然而近期柯文哲主席提出類似主張，民進黨卻轉為攻訐和回避，無疑是雙重標準，反映出從民進黨的視角，相同的政治主張如果出自自己，就是有價值的，如果來自對手，則變成可批評和攻擊的目標。

賴香伶指出，台灣的民主發展歷經多次波折，包括民主化運動、解嚴、7次憲法修正，為的是建立更健全的監督機制和提高政策透明度，民眾黨團強烈呼籲，台灣民主制度如何深化與鞏固，應該匯集朝野各方意見，共同討論，不該被當作政治角力籌碼。

賴香伶直言，近日民進黨發言人張志豪抨擊柯主席憲改政見，然而不管是總統蔡英文還是副總統賴清德都曾主張台灣應走向內閣制，「只有綠能」的雙重標準，令人質疑民進黨的政治誠信。相較之下，柯文哲主席提出的憲改方案，每一條都是為了強化政治責任，確保權力回歸人民，政策的討論絕非單純的政治鬥爭，需要深入剖析其對國家和民眾未來的影響，選擇真正具有前瞻性和為民著想的領導者，才能確保台灣的長治久安。

民眾黨團呼籲，柯文哲的憲政改革主張，並非一時的政治口號，打破有權無責的「民選皇帝制」，才能真正落實還權於民。藍綠兩黨不做的憲政改革，就交給柯文哲和民眾黨來落實，2024是扭轉台灣命運的關鍵時刻，希望一同實現更美好的台灣。