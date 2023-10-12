負責國造潛艦的國防部參事邵維揚中將，今天在立院外交國防委員會答覆民進黨立委王定宇質詢時說，2019年3月8日的潛艦國造機密會議中，他當時擔任海發中心主任，會中確曾看到有立委在使用手機打電話，他認為機密會議不能用手機，也不曉得說什麼，所以當時他曾請擔任會議主席的王定宇，請委員在機密會議現場不要使用手機。至於使用電話的立委，以及是否使用俗稱「二哥大」的無線分機，詢答中並未明說。

事實上，今天的國防委員會，民進黨立委圍攻國民黨立委馬文君，透過程序問題突襲提出臨時提案，要求委員會秘密會議，參與者必須切結保密；民進進立委輪番上場說明提案，國民黨立委陳以信則說，他反對，因為《國家機密保護法》都有相關的規定，為什麼用程序問題就要倉促建立如此重大的內規？是否是作秀？他主張應該加入第四條「大嘴巴條款」，所有與會人員不得在社群媒體公開機密會議的內容，「王定宇我就是在說你！」不過，此語引發王高度不滿，衝到發言台反駁；王定宇在國防委員會的潛艦機密會議結束後，在臉書貼文潛艦用X舵，邵維揚詢答時表示，X舵不是機密，它的面積大小等才是機密。

民進黨提案經表通過後，即刻進行機密會議，開場前需先全面清場，包括國防部長邱國正在內，所有人需先離場，在門口經過駐衛警以金屬探測器檢查，確認沒有攜帶通訊器材，才可重新進入會場。光是進場的程序，就花了15分鐘，約為實際報告詢答時間的3倍。