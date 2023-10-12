民眾黨台北市議員張志豪今在警政衛生委員會詢問台北市和平高中遭恐嚇案偵辦進度。（蔡佩珈攝）

不明人士日前透過社群平台instagram「和平黑特」匿名投稿，稱10月16日當天中午校園將有一場大屠殺，投稿現已被刪除，此案目前由轄區台北市警察局刑事警察大隊、大安分局與刑事局偵辦。大安分局今表示，近日加強巡邏與守望次數比平日增加5倍。

民眾黨台北市議員張志豪今在警政衛生委員會詢問該案偵辦進度，警察局長張榮興說明，發現投稿第一時間聯繫校方，並派警力加強檢查，據調查，目前研判投稿人在國內，但透過國外APP留言，已與業者聯繫，盼能找出確切位置，此案正由刑事局、大安分局及北市刑大偵辦中。

大安分局補充，發現投稿第一時間立刻通知校方，除與教官保持聯繫，也針對校園可疑重點區域做調查，隔天在上、下課重點時段加強守望和巡邏，班次比平日增加5倍，到16日之前會持續加強警戒。

張志豪表示，投稿人未明說會用哪種方式攻擊，希望警方提高警覺，預先推測可能的攻擊方式，以維護師生安全。