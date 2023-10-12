不明人士日前透過社群平台instagram「和平黑特」匿名投稿，稱10月16日當天中午校園將有一場大屠殺，投稿現已被刪除，此案目前由轄區台北市警察局刑事警察大隊、大安分局與刑事局偵辦。大安分局今表示，近日加強巡邏與守望次數比平日增加5倍。
民眾黨台北市議員張志豪今在警政衛生委員會詢問該案偵辦進度，警察局長張榮興說明，發現投稿第一時間聯繫校方，並派警力加強檢查，據調查，目前研判投稿人在國內，但透過國外APP留言，已與業者聯繫，盼能找出確切位置，此案正由刑事局、大安分局及北市刑大偵辦中。
大安分局補充，發現投稿第一時間立刻通知校方，除與教官保持聯繫，也針對校園可疑重點區域做調查，隔天在上、下課重點時段加強守望和巡邏，班次比平日增加5倍，到16日之前會持續加強警戒。
張志豪表示，投稿人未明說會用哪種方式攻擊，希望警方提高警覺，預先推測可能的攻擊方式，以維護師生安全。
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