手機晶片大廠高通屢傳出裁員消息，一名台灣區員工透露，國慶連假回來發現自己也被裁員，整個team少了一半的人，至於資遣費方面，他年資3年大概拿到去年整年的70%。

原PO在Dcard上發文，他國慶日放假回來沒逃過這波大的，因為有簽保密不太能透露什麼，但他提到，整個team少了一半的人，而這是他第一份工作、年資3年，資遣費大概是去年整年的70%，覺得公司蠻有誠意的。

不少網友認為高通給的資遣費很大方，「資淺的拿到年薪70%，三個月內找到新的，感覺還是很賺」、「拿了大禮包秒跳下家，通常都談的更好」、「 比有些科技業分紅大包」。

由於消費性電子產品景氣急降溫，高通面臨巨大衝擊，今年6月就已經在美國裁員約500人，8月則傳出10月會在台灣裁200人。台灣高通9月底曾發布聲明，強調總體經濟面與市場需求持續的不確定性，預計採取進一步的調整措施。

先前也有網友在PTT發文表示，朋友在台灣高通工作遭到裁員，資遣費拿到N+3（年資外加3個月薪資）。