台灣高檢署

影響2020年總統大選的王立強「假共諜」案，受牽連的中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦被控涉犯洗錢罪部分，台灣高等法院上月判決2人無罪，檢方未提起上訴，因此2人將獲無罪確定，2人在被境管超過1420天後，終於可以解除境管回家。向心、龔青12日共同發表96字的聲明，強調這長達1400多天的官司如同「奇幻之旅」，並以6個感謝謝謝台灣友人、媒體、律師團隊，「台灣再見」。

向心、龔青聲明如下：

「千言萬語，我們用六個感謝形容這次奇幻之旅：

感謝律師團隊的不懈努力，

感謝二級法院的公正判決，

感謝媒體朋友的公正報導，

感謝在台友人的不離不棄，

感謝臺灣醫生的悉心照顧，

感謝陌生路人的加油鼓勵！

臺灣再見！」

中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，繼台灣高檢署8月間駁回再議，向心夫婦涉共諜案獲不起訴確定後，2人另被控涉犯洗錢罪部分，台灣高等法院上月判決2人無罪，檢方因受限於《速審法》嚴格的上訴規定，未能在上訴期限內提起上訴，因此2人將獲無罪確定。2人在被境管超過1420天後，終於可以回家了，另2人被扣押超過2億多元的3戶豪宅也將解凍還給2人。

台灣高等法院表示，向心夫婦獲判無罪確定，將撤銷2人限制出境、出海的強制處分。