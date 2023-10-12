南韓女星泫雅（Hyun Ah）曾和DAWN交往7年，去年答應男方的求婚，卻在同年11月宣布分手，令外界錯愕不已。事隔近1年，DAWN今（12日）傳出當兵去，且本身有罕見疾病所以是替代役；稍早DAWN證實確實以社會服務要員身分入伍。

根據韓媒《MY DAILY》報導，DAWN將以社會服務人員身分入伍（身分相當於替代役），服役地點為首爾江南區廳，今年年初入伍體檢時，被判定應服替代役。據報導指出，DAWN長期飽受猝睡症（Narcolepsy）困擾，因此可能是他當替代役的原因。

稍早，DAWN透過IG限時動態證實入伍，「有點突然的消息，從今天開始我作為社會服務人員履行兵役義務。因為想悄悄地入伍，所以沒有提前告知，請多多諒解。」他感謝一直以來給予支持的粉絲們，承諾會健康地服完兵役再回歸，而入伍前完成的工作將會陸續公開，敬請期待。

DAWN證實入伍。（圖／IG@hyojong_1994）

根據馬偕醫院胸腔科網站資料，猝睡症（Narcolepsy）是一種很罕見的睡眠障礙，會使患者在清醒的時候，突然出現深度睡眠的狀況，致病的原因至今仍不明，一般會在30歲以前發病，最常發生在青少年時期，僅有20％的患者會在30歲以後發病，早期症狀是白天極度嗜睡，之後才出現猝倒的症狀。而此疾病目前還無法治療，但症狀可透過生活管理搭配藥物治療獲得控制、改善。