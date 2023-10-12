俗話說：「不知道問題才是最大的問題」，台灣可能正處於這種危機當中？蔡英文總統任內最後的一次國慶演講，細數自己頗為得意的各種政績，其中電力轉型的部分提到台灣會堅持再生能源路線，並強調自己任內已走出缺電困境。然而電力專家直言「完全胡扯」，就是欺負民眾容易健忘。

蔡英文演講提到：「我還記得，剛接任總統時，臺灣的電力備轉容量率，曾經最低只有1.64％。但這七年多來，我們大幅提高能源供應，也全力推動能源轉型，終於在去年迎來了轉捩點，讓綠電的總發電量，首度超越核電。」

氣候先鋒者聯盟推動者，多次在網路媒體多次針砭台灣電力問題的楊家法先生表示，這些內容完全錯誤。首先，台灣近年來最致命的大停電事件，發生在2017年8月15日，這場史無前例的「電力黑燈」，就發生在蔡總統任內，怎麼敢說自己大幅提高能源供應呢?

他指出，民進黨政府顯然完全沒有得到教訓，事後將815大停電定調成「意外」，強調是人員操作錯誤造成的，然而備轉容量率的定義，就是「意外與操作錯誤發生時的應變電力剩多少」，顯然民進黨政府自己改變了備轉容量率的原本定義。

楊家法說，更麻煩的是，在815大停電之後，台電官網的電力燈號就不準確了，按理說，電力使用率達到最大供電能力的95%時，相當於未運轉之電力供應只剩5%，這時候應該呈現橘燈甚至紅燈，但是台電官網最多只敢呈現黃燈。

楊家法與氣候先鋒者聯盟團隊，以台電官網的發電機組、發電量及用電數據，以曲線圖的方式呈現真實的備轉容量，雖然網站僅能追查過去1年的時間，但是仍然可以發現數個備轉率低於 6%的橘燈，比如去年11月29日下午4點半剩5.22%、今年6月2日傍晚7點剩6%、今年7月11日下午3點20分剩5.18%。而且台電官網的資料也必須懷疑，比如今年7月21發生天然氣管線出問題，海湖電廠完全停擺，大潭電廠7號機也停擺，少掉如此多的電源，按理說應該是代表「缺電危急」的紅燈才對，結果當天台電官網的備轉率沒有明顯的下降。用電燈號還是綠燈。

今年7月21日有一起天然氣供應不足導致的停電危機，那幾天的備轉率都低到8%以下，但是經濟部仍說他們有8~10%的備轉率。(圖/楊家法提供)

楊家法表示，比對立委吳怡玎向台電索取到內部真實資料，與台電官網的外部呈現，就會發現同一天的電力數值有相當明顯的差距， 比如111年6月20日的傍晚7點，台電內部資料的備轉率僅剩4.32%，妥妥的橘燈，但是官網同一天的備轉率卻說還有10%。類似的情況還有很多，這也看的出台電的無奈，來自層峰的壓力，逼迫台電在官網上呈現的燈號讓民眾以為沒有問題，但是這完全是自欺欺人。

根據立委吳宜玎所調閱的台電內部電力即時資料，與官網對外呈現的明顯差異，備轉容量剩4.32%，官網仍然顯示安全的10%。(圖/楊家法提供)

蔡總統接下來的話，更令人擔心。原話是：「現在，陽光越強，氣候越炎熱，就越不用擔心午後缺電。在傍晚的尖峰時段，我們的備轉容量率，也能夠維持在7%到10%的穩定狀況。」

要知道，10%以下就是代表供電吃緊的黃燈，蔡總統卻以為7~10%的備轉率「還算充裕」，顯然她連燈號都不會辨認，再次顯示整個政府都不知問題所在，而且外行的非常離譜 。

蔡總統還說：「我們在跟時間賽跑，克服種種困難，一步步實現能源轉型。面對世界急起直追『2050淨零轉型』的目標，臺灣的再生能源發展、儲能網絡建構，和電網韌性強化，只能快、不能慢，更不能走回頭路。」

然而，最令人害怕的改革就是這種振振有詞的盲目自信，民進黨政府刻意排除核能的低碳電力地位，過去幾年間，不擬定核電延役方案，而是眼睜睜看著核一、核二停機，甚至把「綠電的總發電量，首度超越核電」當成政績，其結果就是台灣的潔淨電力不減反升，離淨零轉型是愈來愈遙遠。

低碳電力稱，台灣能源轉型10年，低碳電力不升反降。(圖/lowcarbonpower)

根據低碳能源網站(lowcarbonpower)的資料，2012年，台灣的低碳電力為19.8%，其中核能佔了16.1%，然而經過10年，在核電廠陸續停用之後，目前低碳電力佔比跌至16.4%，花了10年的時間，台灣低碳電力卻少了3%，民進黨政府得意的說「如今綠電發電已超過核電」，這有什麼意義? 又算什麼政績?

前中研院院長李遠哲曾經自曝與蔡總統討論溫室氣體排放問題，蔡總統卻當面回答「2024年後不是我的事，是下一代的事」，此段發言令李遠哲氣憤不已，「我是沒辦法繼續跟她溝通的」。確實，蔡總統在2024年之後就卸任了，然而下一任總統必然遇到核三廠退役，屆時台灣只剩下「較穩定，但昂貴且骯髒的煤電與氣電」，以及「乾淨，但是不穩定且更昂貴的風光發電」，別說能源轉型了，就是穩定電力都成為問題。