星座專家、塔羅牌老師艾菲爾列出6星座CP組合最會賺錢，包括巨蟹＋牡羊、處女＋雙子、摩羯＋雙魚、獅子＋天蠍、水瓶＋天秤以及射手＋金牛；其中處女配雙子堪稱無敵，雙方都追求完美又龜毛，「想不賺錢都難」。

▍巨蟹座＋牡羊座（要衝一起衝組合）

乍看之下，巨蟹與牡羊好像常常是冤家，但只要方向對了、認同彼此理念，同屬開創宮位的2個人都是拚命三郎，雙方搭配得天衣無縫，也相當有默契，無論創業或合作都能賺取最大利益。

▍處女座＋雙子座（無敵組合）

處女龜毛、要求完美的個性並不是放在所有事情，而是只追求在乎的；雙子也是如此，差一點都不行，2人湊在一起，把完美、龜毛發揮到極致，「想不賺錢都難」。

▍摩羯座＋雙魚座（血汗爆肝搶錢組）

摩羯是模範乖寶寶，如果遇上雙魚的夥伴，吃苦當吃補的天份會全被激出來；雙魚在工作上拚命的程度，讓一向聽話乖巧的摩羯備感壓力，想偷懶也只能認命撐下去。

▍獅子座＋天蠍座（你說我做組）

這個組合很微妙，2人看起來一火一水沒什麼關係，但其實都是固定星座，對於追求的事情都很堅持己見。個性上獅子比天蠍衝，但續航力則是天蠍比獅子耐操，2人的合作很適合一個策畫、一個執行，共同創業、合作「錢途」很可觀。

▍水瓶座＋天秤座（你在想什麼我隨便了組）

這個組合有天馬行空的創意，天秤能完全包容水瓶做任何事。水瓶胡搞瞎搞也能變出些賺錢的名堂，對天秤而言，只要別把老本賠完，基本上都不會干涉；但如果出現危機，天秤就會拿回控管權，可稱是最佳風險管理員。

▍射手座＋金牛座（吸金大法組）

射手在事業上很有想法，不停向前狂奔、轉換方向；金牛執行力高，能隨時應變射手丟出的難題。2人合作過程就算有爭執也是為了讓成果更好，不會因此出現嫌隙，吸金程度超乎想像。