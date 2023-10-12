台灣第一艘國造潛艦「海鯤」號，其他影片沒告訴你的事。

美國海軍擁有尖頂的潛艦技術，除了少數例外，是不會輸出的。如今台灣9月已亮相的第一艘國造潛艦「海鯤」上，就有某些美國相關技術的要素。

知名潛艦戰作家兼專家薩頓（H. I. Sutton）11日在《海軍新聞》（Naval News）網上指出，從影像分析證實，「海鯤」是以現役的海龍級潛艦為基礎打造的。整體來說，海龍級潛艦十分平衡，為台灣發展自家潛水艇奠定了堅實的基礎。事實上，海鯤級潛艦雖是以海龍級潛艦為本，靠逆向工程打造而來，但仍有一些明顯的差異。

而「海鯤」加入美國提供的現代系統後，已跟得上時代。台灣1980年代從荷蘭接收了兩艘海龍級潛艦，而它們的設計是以荷蘭

劍魚級（Zwaardvis-class）潛艦為基礎，但劍魚又是從美國海軍的白魚級（Barbel class）潛艦衍生而來。就設計來說，「海鯤」直接傳承了美國和荷蘭血統。儘管如此，媒體盛傳，就某些方面來說，它們是根據日本潛艦打造。分析指出，雖然報導說，日本工程師提供了協助可能是真的，但卻誇大了他們影響設計的程度。巧的是，現代日本潛艦也有白魚級潛艦的血統，因此有些類似的設計選擇。

***UPDATE***



New cutaway /article on #Taiwan’s locally built submarine.

America is providing many of the advanced systems for the new Submarinehttps://t.co/2R16dvaWEf — H I Sutton (@CovertShores) October 11, 2023

雖然海鯤級潛艦是以荷蘭潛艦為基礎，但設計、建造和設備等，都是當地負責的專案，其中有許多新系統取代了海龍1980年代的技術。從外觀就可以看出，海鯤級潛艦藉由改用X型舵，便和海龍有了區別。此外，它還有圍著現代桅杆系統建造的較現代混合指揮室圍殼。而這些桅桿是由美國國防科技公司「L3哈里斯科技」（L3 Harris Technologies）供應，預計將包括光電「潛望鏡」。

分析指出，這些桅桿和美國海軍維吉尼亞級（Virginia-class ）潛艦上的類似。而它們的優點在於，不用穿透艦身，萬一意外撞到其他船艦會更安全。相對的，傳統潛望鏡會收入潛艦內，由於意外確實有發生的可能，因此令人擔憂。當它們撞到東西時，可能會彎曲，而和艦身接合處就可能漏水。反之，新系統完全在艦身外，所以不會發生這種狀況。

另一個優點在於模組化，那意味著這些新桅桿能輕易更換。此外，採用現代光電「潛望鏡」，則意味著它不用像傳統潛望鏡般，升出那麼長的時間，因此被發現的可能性較小。

另一方面，「海鯤」將武裝美國提供的MK-48 Mod6 先進技術（AT）重型魚雷（HWT）。早在2020年時，美國已同意售台18枚。這些武器雖然不是最新，但卻不折不扣地現代，將提供反艦和反潛戰力。