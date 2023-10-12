美國駐北京大使伯恩斯今天說，美中處於歷史性競爭，在台灣議題上的分歧無法輕易彌合，雙方須管控分歧，以免陷入衝突。他認為5個月來兩國高層頻繁往來能持續下去。

伯恩斯（Nicholas Burns）當地時間12日上午在美國駐北京大使館參加講座，與紐約非政府組織美中關係全國委員會（NCUSCR）會長歐倫斯（Stephen Orlins）一同探討美中關係逐漸回暖時的挑戰與機會。

伯恩斯說，去年8月美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中方切斷與美國政府的溝通2個月。當時他與時任中國副外交部長謝鋒多次會面，爭論台灣議題，但沒有內閣層級溝通。今年2月美軍擊落飛越北美的中國高空偵察氣球後，相同情況再次發生。

美方為避免局勢失控，春季開始推動美中高層溝通，國務卿布林肯（Antony Blinken）、財政部長葉倫（Janet Yellen）、氣候特使凱瑞（John Kerry）、商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）自此先後訪問中國，最新一批訪問北京的高層是由聯邦參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）率領的跨黨派國會議員代表團。

伯恩斯說：「我們必須和平共存且設法溝通，我認為過去5個月我們做到了，接下來就看能否繼續下去。我認為可以。」

至於美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平是否會在11月舊金山的亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間會面，伯恩斯僅說，拜登近幾個月已多次公開表達意願，尚無確切安排。只要美中元首會晤敲定，白宮自然會公布。

今年是美國閣員5年來首度訪問北京，伯恩斯坦言美中關係中多數「重大分歧」沒有彌合，例如在台灣議題上的分歧就無法輕易彌合，但雙方仍應管控分歧，以利彼此坦誠相對。

伯恩斯形容，美中處於「歷史性競爭、對抗」，這種局面可能延續到下個10年。雙方考驗是能否在競爭之餘，設法在氣候、公共衛生、糧食安全、農業、管制強效類鴉片止痛劑芬太尼（fentanyl）等領域合作，確保彼此互通，以免日後陷入衝突。

伯恩斯強調，美方不支持美中經濟「脫鉤」，希望美國企業在中國經營成功。但美歐都在「去風險」，不希望特定產品太過依賴其他國家，特別是像中國這種競爭對手。

美國近年對中國實施半導體等先進技術出口管制，引發北京高度不滿，兩國科技競爭白熱化。

伯恩斯說，美國不讓中方取得高階半導體等先進技術，是為避免中國軍方拿來和美國競爭，美方對此非常嚴肅，沒有商量餘地。諷刺的是，中國已「去風險」至少7、8年，不願將最先進技術賣給美國，而且「只做不說」。

他表示，科技已成為美中競爭核心，因為這帶有軍事影響。美國有「神聖義務」確保美軍依舊是印太地區最強軍隊，絕不可能讓中國軍事實力超越美國，世界上「沒有政府會把具軍事用途的最先進技術賣給你最強的競爭對手」。