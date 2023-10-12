巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯突襲以色列，以巴戰火升溫，目前已知有22名美國人喪生、至少17名美國公民失蹤；白宮也對黎巴嫩「真主黨」對以國北部發動火箭攻擊表示擔憂。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）表示，在突襲中遭哈瑪斯（Hamas）劫持的約150名人質中，也有「少數」美國公民。

美聯社報導，美國總統拜登今天譴責哈瑪斯武裝分子7日對以色列發動攻擊。

拜登對齊聚白宮的猶太領袖說：「這場攻擊純粹就是殘忍至極，不僅僅是仇恨，還有對猶太人的殘殺，這是自（納粹）大屠殺以來，對猶太人最血腥致命的一天。」

法新社報導，美國也對黎巴嫩真主黨（Hezbollah）對以色列北部發動火箭攻擊深表關切。

柯比說：「我們一直在關注從黎巴嫩發射、越過以色列北部邊境的一些火箭攻擊，這些攻擊顯然來自真主黨。」（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1121012