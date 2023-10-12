陳姓男子今年4月酒醉隨地便溺，引發林姓計程車司機不滿，陳男竟徒手勒斃林男，被控殺人罪。士林地院12日開庭，林的辯護人以主觀認知是殺人或傷害致死，國民法官難以辨別其中差異為由，臨時聲請不行國民參與審判，死者的家屬堅持讓公眾參與，建請法院求處15年有期徒刑重刑，庭訊1小時，法官諭知候核辦。

全案發生在今年4月6日清晨，41歲陳男因酒醉尿急，在新北市汐止或車站外計程車旁便溺，引發林姓司機不滿，陳男以手臂鎖喉，導致林男昏迷送醫救治，最後仍宣告不治，員警當場逮捕陳男，酒測值高達1.07毫克，陳男被控殺人罪，依法進入國民參與審判程序。

陳男12日當庭表示「我當時只是想架住他，因為喝醉不知道出手力道」辯護人解釋，陳否認殺人，承認傷害致死罪，聲請不行國民法官程序，改由一般程序進行。

辯護人聲請理由，認為陳男案發當天喝醉，主觀上是否有殺人的意圖，或者是傷害致死，是否不違背其本意，防衛自己導致死亡的結果，在法律上是艱難的決斷，國民法官沒有專業訓練，會造成評議上的困難，審理程序耗費時日，冗長的程序將拖延訴訟，損及死者家屬的權益。

檢方表示，本案單一被告、單一事實並不複雜，在主觀認定上不需要高度的專業知識，本案符合國民法官法立法精神，可作為國民參與審判重要的價值與公共利益。辯護人依國民法官法第6條第1項第4款，被告要先承認犯罪，才可以不行國民參與審判，但被告並未認罪，不符合第6條規定。

訴訟代理人表示，傷害致死、殺人兩罪並非複雜的概念，辯護人以國民法官耗費司法資源、國民法官切缺專業訓練、職業法官會影響國民法官決定為由，聲請不行國民參與審判，那每一案件都有同樣的危險，沒有一件可以實行國民參與審判。

死者的妹妹、兒子參與訴訟程序，當庭表示陳男至今沒有道歉，無法原諒他所犯的罪行，希望可以讓公眾參與，並能判最重的刑度、有期徒刑15年。但辯護人表示，陳男多次希望能向家屬道歉，但因遭羈押，雖然有心但受限於司法制度。陳男當庭表示非常後悔，對於酒後造成的過錯非常愧疚，想對家屬表達歉意。