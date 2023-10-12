季後賽2連敗的道奇持續不振，來到客場作戰更是壓力重重，眾志成城的響尾蛇在系列賽G3靠著單局4轟煙火秀，再以4比2擊退道奇，完成3連戰橫掃，也是響尾蛇自2007年後再次進軍國聯冠軍賽。

面臨再輸一場就淘汰的狀況，即便藍斯林（Lance Lynn）本賽季狀況不佳，道奇仍然依照賽前計畫讓他先發，同時也針對打線做出變動，將三棒史密斯（Will Smith）和五棒馬丁尼茲（J.D. Martinez）棒次互換，把賀南德茲（Enrique Hernandez）放上先發頂替菜鳥奧特曼（James Outman）擔任中外野手，試圖加強進攻火力。

背負重任的藍斯林前2局投得順風順水，保持無失分狀態，但控球卻在第3局開始走樣，不斷將球投進紅中的後果，就是遭到響尾蛇痛擊，蛇軍成為季後賽史上首支單局打出4轟的球隊，一舉攻下4分大局，也是響尾蛇本場唯一一波攻勢。

道奇直到第7局才靠著泰勒（Chris Taylor）、賀南德茲接連安打，終於突破0的境界，不過攻下2分不足以逆轉戰局。道奇也成今年季後賽第2支遭殃的百勝級隊伍，前頭的金鶯同樣被遊騎兵以橫掃姿態淘汰，本季狂拿104勝的勇士，交手費城人也面臨著1勝2負的落後局勢。