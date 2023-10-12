徐秋華將暫代華視總經理一職。（資料照片）

去年9月上任的華視總經理藍宜楨，今（12日）傳出突然以身體狀況為由，閃辭總經理一職，讓公司員工不知所措。華視稍早證實，「本公司總經理藍宜楨因健康因素，於昨（11）日辭去總經理職務。經本(12)日華視第24屆第12次董事會議通過，總經理之職務由公共電視總經理徐秋華暫代，以利業務之延續與推展」，後續也將研議辦理總經理遴聘相關作業。

華視表示，對於藍總經理的請辭，董事長胡元輝除了感到不捨，也對他在任一年多來在各項業務推動上的貢獻表達感謝，並祝福早日恢復健康。