EnergyArk第一個應用案場位於台泥企業團所屬高雄小港超級電池工廠，該廠配置6個EnergyArk 1000，總容量6.4MWh的儲能系統日前已經通過台電s-Reg執行能力測試，10/18前將正式上線加入台電靜態調頻(s-Reg)輔助服務，並同步執行超級電池工廠內需量控制與離尖峰電能移轉。這也是台灣首例科技廠建置儲能系統，既能加入台電電力交易平台且電力又可同時支應廠內部分用電，不僅確保高精密製程的鋰三元電池廠不會受停電、跳電等外力因素影響生產，也可以節省廠內電費亦獲得電力交易收益。

台泥是全球第一家發布自主設計UHPC儲能櫃及國內唯一一家同時具備建置UHPC儲能櫃及金屬櫃能力的能源業者。目前台灣也僅有台泥參與了台電電力交易平台所有運轉項目包括調頻備轉(sReg、dReg、E-dReg)、即時備轉、補充備轉。截至十月，台泥在台建置完成且已併網之儲能總電池裝置容量，已達全台近30%。台泥儲能統包硬體與服務，對電力交易平台各項目經驗最豐富、可協助客戶建置儲能並代操電力交易產生經濟效益。根據InfoLink預估，2030年台灣電池儲能市場累積規模約達7~8GW，總容量約20GWh，累計市場規模達2000億台幣。

台泥表示，台灣具有許多面向國際市場的科技業者，希望透過儲能作為降低斷電風險的方式，亦減少製程損失，加以台電電費逐年上漲，建置儲能可以削峰填谷，移轉電能，減少電費無止盡上漲的風險，也讓能源運用效率大幅提升。除了科技業外，儲能對於國內重工業、物流倉儲、低碳建築業也有極大的發展潛力。國發會公布的2050淨零排放路徑12項關鍵戰略，其中電力系統與儲能是未來二年積極推動項目之一，預計投入經費760.77億元，導入高占比再生能源，同時確保供電平衡及提升系統韌性。