40歲男星KID（本名：林柏昇）去年和女友「東區妹仔」Rita登記結婚，今年初迎來兒子「木木」，日前國慶夜夫妻倆補請婚宴，還請兒子當花童，坐阿拉丁神燈魔毯入場，畫面超級可愛。昨(11日)KID在IG限動轉發朋友貼文，坦言這場婚禮雖然賓主盡歡，但老婆還有一個遺憾，令他直言：「真的沒錢」。

KID和Rita日前在台北東方文華酒店補辦婚宴，席開40桌，昨他上傳自己和賓客的合照、兒子進場影片，最後分享一段自己跟朋友們合唱美秀集團的《捲菸》片段，令他直呼：「好瘋好愛」，話鋒一轉他說：「昨天老婆小遺憾就是他以為我會請到美秀集團做ENDING，但是老公真的沒錢再弄樂團」，只好讓自己和同事化身「美秀部落」，讓Rita開心。

KID曬出兒子入場影片和與一群朋友合唱美秀集團的《捲菸》片段。（圖／翻攝自circuskidd IG）

而YouTube頻道《野人七號部落》昨也更新KID婚禮的短影片，KID表示自己的夢想就是為老婆辦婚宴，「這個錢花下去，我真的是一點心痛的感覺都沒有，花在我最愛的女人身上，半滴都沒滴出來」，也在IG說辦婚禮真的很辛苦，花了至少半年籌備，自嘲：「40歲了還在辦婚禮，不好意思了各位，我愛你，我從頭到尾都是一個人處理，我真的會很拍謝那種人，我什麼禮俗都不會，我不懂，你們就來好好玩就好」。

KID更強調籌畫婚禮的繁瑣超乎想像，「從找婚顧（請務必要找）、飯店、定時間、訂西裝、試婚紗、定髮妝、婚禮平面攝影、婚禮動態攝影、喜餅、貴賓、表演、場地佈置，當然這些事情都不可能讓你一次就搞定，複雜到不行，能夠完成這麼一個大活動，真的最最最要感謝是我老婆，身兼多職的的幫我很多不喜歡做的瑣碎事情」，並介紹自己請的婚宴工作夥伴，大推這些廠商，希望大家之後就不用這麼辛苦。