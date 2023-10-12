國防部去年12月29日公告，94年次以後出生役男自113年起將回復徵集服1年常備兵現役，同時祭出多項「優惠」配套措施，包括比照勞工退休制度，訂定退休金提撥專法；但相關草案8月9日才陳報行政院，9月21日行政院院會核議通過。藍委抨擊，本會期是立法院預算會期，審查法案時間本就相當有限，又碰上按例都會提早停會的選舉會期，如果政策跳票勢必會影響役男權益。

94年次以後出生役男自113年度起，將回復徵集服1年期常備兵役，國防部為此還提出多項配套措施。依112年國防報告書，包括研議「義務役薪資調整」、「義務役服役期間退休金提撥制度」、「彈性修業」、「結合專長分發運用」、「義務役預備軍、士官考選」及「後勤整備工作」等。

立法院預算中心報告指出，有鑑於目前義務役年資只能併計軍公教年資，勞工退休年資無法併計，國防部因此也參照勞工退休制度，由政府提撥1年期義務役役男退休金，以及明訂專戶之請領條件、資格與期限，使役男退伍後不論在哪裡任職都可以銜接退休金制度。為支應這筆費用，參謀本部在113年度「軍事人員」業務計畫的「薪餉-退休離職儲金」分支計畫中，提繳退休金編列1億4,692萬8千元。

只不過，行政院去年12月29日即核定「推動服役年資銜接勞退制度」列為配套措施之一，但國防部遲至今年6月26日才辦理「義務役服役期間提繳退休金條例」草案預告，8月9日將草案陳報行政院，行政院院會於9月21日通過並將函送立法院，直到上周才交付委員會審查。

資深外交及國防委員會立委江啟臣指出，當初就曾要求國防部積極做好配套。；徵兵除了必須配合國防戰略的整體規劃、整體兵力調整，義務役士兵的權利義務也得顧及。去年底就公布義務役役期延長，半年後才提出相關配套草案，現在才送立法院審議，距離新制上路僅剩2個多月，本會期又是預算和選舉會期，審查法案時間相當緊迫，若無法在實施前通過，勢必會影響役男權益。