調查局台北市調查處中正站前組長劉錦勳，因遭檢舉在承辦「生技界美魔女」楊姓女教授被控涉及營業祕密法案件期間，對楊女性騷擾，調查局將劉男拔官調職，並由督察處進行行政調查。據了解，調查局調查報告出爐，認定劉不成立性騷擾。
媒體報導，指劉在檢調發動搜索前，曾約楊女吃飯通風報信，並對楊女說「妳很漂亮我忍不住」等疑似性騷擾情節。
但督察處調查時，劉男否認此事，調查局認為，楊女事前並不知搜索資訊，劉男搜索當天人未在現場，尚無具體事證認定劉通風報信，認定不成立性騷擾。
調查局台北市調查處中正站前組長劉錦勳，因遭檢舉在承辦「生技界美魔女」楊姓女教授被控涉及營業祕密法案件期間，對楊女性騷擾，調查局將劉男拔官調職，並由督察處進行行政調查。據了解，調查局調查報告出爐，認定劉不成立性騷擾。
媒體報導，指劉在檢調發動搜索前，曾約楊女吃飯通風報信，並對楊女說「妳很漂亮我忍不住」等疑似性騷擾情節。
但督察處調查時，劉男否認此事，調查局認為，楊女事前並不知搜索資訊，劉男搜索當天人未在現場，尚無具體事證認定劉通風報信，認定不成立性騷擾。
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