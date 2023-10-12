杭州亞運畫下句點，中華代表團總計奪19金20銀28銅，表現亮眼，行政院長陳建仁指出，盼體育署儘快發放相關國光獎金；而依照依照國光獎金獎勵辦法，金牌每人300萬元、銀牌150萬元，銅牌90萬元，教育部次長林騰蛟說，整體獎金將會超過3億元，這部分將由相關經費或動用預備金的方式處理。

本屆我國共有520位選手參加33種運動競賽，勇奪19金、20銀和28銅，總共67面獎牌，在所有45個參賽國中，金牌數排名第6名、總獎牌數排名第7名，不但超越上屆2018年雅加達巨港亞運的成績，也追平我國參加歷屆亞運以來，單屆金牌數最多的紀錄，其中許多運動項目，奪得在亞運隊史的首金或首面獎牌，表現亮眼。

為獎勵奪牌選手，陳建仁要求，有關國光體育獎章及獎助學金頒發，請體育署儘速依規定程序辦理，也要嘉勉參與此次亞運的相關人員；他也提到，明年就是2024年巴黎奧運，請教育部持續落實辦理「升級備戰奧林匹克運動會黃金計畫」，也就是「奧運黃金計畫2.0」專案選、訓、賽、輔相關作業，繼續挑戰巴黎奧運摘金奪冠。

依照國光獎金獎勵辦法，金牌每人300萬元、銀牌150萬元，銅牌90萬元，第4名後則不計獎金，其中三大主流運動包括田徑、體操、游泳加成獎金1.5倍。教育部次長林騰蛟出席行政院會後記者會時說明，整體獎金將會超過3億元，這部分將由相關經費或動用預備金的方式處理。

有媒體問及，此次亞運奪牌項目並非巴黎奧運所有的項目，未來在訓練上將如何調整。林騰蛟舉例，如滑輪、圍棋、空手道等，其餘才屬於奧運項目，當前台灣已取得10個席次的奧運參賽資格，將優先輔導這些選手。

至於其他項目必須視資格賽成績而定，整體奧運取得資格要到明年6月、7月才會確定，未來將配合黃金計畫等參賽計畫協助選手及教練，積極取得到奧運的資格，也備戰明年2024巴黎奧運，希望能夠爭取到很好的成績。

體育署補充，我國體育經費自2016年80億元，至2024年將超過160億元，包括政府體育預算137.65億元37.65億元，及2021年底修法通過「運動產業發展條例」擴大企業捐贈誘因30億元，其中，運動發展基金編列於國家運動訓練中心預算挹注選手培訓，更是由2016年5.4億元至2024年將成長至18.29億元，大幅優化訓練環境與培訓及相關後勤支援系統。

在硬體部分，國訓中心正持續進行「國家運動園區整體興設與人才培育計畫」，分為3期計畫大幅更新硬體環境，自2009年核定57.52億元，預計於2026年完成優化改善棒壘球場設施、射箭場、全區公共設施與景觀，以及新建全區環場訓練跑道、風雨投擲場、游泳館及網球場等。