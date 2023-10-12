國內旅宿業缺工嚴重，尤其是房務、清潔、餐飲等職缺，交通部觀光署預估缺口達8000人，房務清潔人員就占半數以上。觀光署副署長周廷彰指出，許多細節還有待討論，而外籍生也是重要勞動力來源之一。

業者多次呼籲政府開放外籍移工投入旅宿業，傳行政院已點頭，交通部長王國材今表示已有初步方案，但細節還要與業界、勞動部等單位討論。

周廷彰說，觀光署內有一套方案，還要徵詢各方意見，昨日跟旅館公會討論後，他們也提出建議。目前盤點國內旅宿業缺口約8000人，其中房務清潔就缺5500人左右，另2500人是櫃台或外場人員等。

周廷彰強調，透過疫後促進旅宿業人才方案，目前進用2350人左右，希望會持續增加，一方面提高薪資，一方面希望先進用本國勞。

周也提到，外籍部分，放寬台灣僑外生評點制度，會是勞動力來源之一，另外籍生來台交換、新南向產學專班等，這些都是勞動力來源。

他表示，昨日開會，業者提出希望觀光旅館跟旅館之間，權重怎麼計算？標準為何？總共能聘用多少人？本國與外籍員工比例？各種技術性問題都還要討論。