萬華警方12日大動作攻堅鑽石大樓，其中包括31名賣淫女子。（本報資料照片）

萬華警方11日攻堅艷名遠播的鑽石大樓，逮捕綽號「阿足」的陳姓老闆等44人，包括26名越南籍、1名印尼籍以及4名台籍應召女，其中1名23歲阮姓越南女子神似港星李若彤，因面貌姣好，被陳看中當做女友，不用再接客，平時就負責管理其他20多名同鄉姐妹。

警方昨天攻堅時，陳跟阮正在房間休息，聽到破門聲後，陳試圖帶著阮女逃跑，但大樓周遭已被近百警力層層包圍，陳最後還是與女友當場被逮。

據指出，阮姓女子5年多前來台幫傭，期滿後逃逸，2年多前在友人介紹下來到鑽石大樓賣淫，她的五官深邃面容姣好，年輕又貌美，頗似港星「小龍女」李若彤，因此生意十分興隆，成為大樓內的大紅牌，後來連阿足也對她傾心，直接要她當自己女友，不要再接客，平時就負責管理其他同鄉，還有介紹、聯繫「新血」進來。

警方指出，43歲的陳姓老闆隸屬華西街幫，後來轉戰應召站生意，在鑽石大樓租下50間套房，讓多半是逾期的越南、印尼女子進駐賣淫，按姿色每次收費1500至2000元不等，陳從中抽取500元左右的仲介費，每月不法獲利超過50萬元。

鑽石大樓的龐大利潤引來各方覬覦，明仁會新店分會長陳辰就曾因想分食大餅，今年7月假裝消費，卻與大樓圍事爆發衝突，此外也有黑函檢舉警方與阿足掛勾，收取不當利益，萬華分局11日大動作掃蕩，警訊後已依組織犯罪、妨害風化等罪送辦陳嫌等人，阮姓女子等10女，則被送往移民署收容準備遣返。