巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）上週六突襲以色列，潛入境內多個社區綁架、殺害平民。繼音樂祭大屠殺260人後，南部屯墾區卡法阿扎（Kfar Aza）也傳出有200名手無寸鐵的以色列民眾被殺害，其中部分嬰兒甚至遭到斬首，消息引起國際社會憤慨。不過哈瑪斯組織昨天發表聲明，駁斥以方指控，宣稱這一切都是以色列和西方媒體製造的假新聞，背後目的是要宣傳猶太復國主義。

綜合土耳其安納杜魯新聞社、西班牙艾菲通訊社報導，哈瑪斯11日透過聲明表示，他們只針對以色列的軍事和安全設施進行攻擊，因為這些場所被視為合法目標；也否認殺害平民並斬首嬰兒的指控，稱組織「避免傷害平民，有許多影片和目擊者可以作證」。

回顧這起大屠殺的新聞，以色列軍方10日開放外國記者前往卡法阿扎一座集體農場，該地距離加薩走廊只有不到一公里遠。軍方宣稱，哈瑪斯上週六突襲並血洗這座社區。

'About 40 babies were taken out on gurneys... Cribs overturned, strollers left behind, doors left wide open'



Our correspondent @Nicole_Zedek continues to survey the horror scenes left behind in Kibbutz Kfar Aza where Hamas invaded and murdered dozens of Israelis in their homes pic.twitter.com/ZZCwDGkV8z — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) October 10, 2023

以色列國防軍指揮官維魯夫（Itai Veruv）描述，恐怖份子全副武裝，「挨家挨戶搜索，在臥室中殘酷宰殺父母和嬰兒」。以國外交部表示，在這個約750名居民的社區中，有40名嬰幼兒遇害，另有醫務人員指，發現成堆燒焦的屍體，其中部分女性遭到性侵。

'It's not a war, it's not a battle. It's a massacre'



Journalists are let into Kfar Aza for the first time, four days after the community came under the shock attack by Hamas terrorists



IDF Major General Itai Veruv describes the scene of brutal violence, where whole families… pic.twitter.com/HJzoMKj2Ta — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) October 10, 2023

記者實地走訪，看到汽車被燒毀，一具具遺體被抬出戶外，但沒有任何官員證實受害者遭到斬首。一名以軍發言人也坦言，「無法提出任何細節或證明」。

安納杜魯新聞社發現，率先曝光哈瑪斯斬首嬰兒消息的以色列媒體《i24 News》，內部許多員工都是退役軍方人員，與尼坦雅胡政府關係相當密切。