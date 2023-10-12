巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）上週六突襲以色列，潛入境內多個社區綁架、殺害平民。繼音樂祭大屠殺260人後，南部屯墾區卡法阿扎（Kfar Aza）也傳出有200名手無寸鐵的以色列民眾被殺害，其中部分嬰兒甚至遭到斬首，消息引起國際社會憤慨。不過哈瑪斯組織昨天發表聲明，駁斥以方指控，宣稱這一切都是以色列和西方媒體製造的假新聞，背後目的是要宣傳猶太復國主義。
綜合土耳其安納杜魯新聞社、西班牙艾菲通訊社報導，哈瑪斯11日透過聲明表示，他們只針對以色列的軍事和安全設施進行攻擊，因為這些場所被視為合法目標；也否認殺害平民並斬首嬰兒的指控，稱組織「避免傷害平民，有許多影片和目擊者可以作證」。
回顧這起大屠殺的新聞，以色列軍方10日開放外國記者前往卡法阿扎一座集體農場，該地距離加薩走廊只有不到一公里遠。軍方宣稱，哈瑪斯上週六突襲並血洗這座社區。
以色列國防軍指揮官維魯夫（Itai Veruv）描述，恐怖份子全副武裝，「挨家挨戶搜索，在臥室中殘酷宰殺父母和嬰兒」。以國外交部表示，在這個約750名居民的社區中，有40名嬰幼兒遇害，另有醫務人員指，發現成堆燒焦的屍體，其中部分女性遭到性侵。
記者實地走訪，看到汽車被燒毀，一具具遺體被抬出戶外，但沒有任何官員證實受害者遭到斬首。一名以軍發言人也坦言，「無法提出任何細節或證明」。
安納杜魯新聞社發現，率先曝光哈瑪斯斬首嬰兒消息的以色列媒體《i24 News》，內部許多員工都是退役軍方人員，與尼坦雅胡政府關係相當密切。
文章來源：Children found ‘butchered’ in Israeli kibbutz, IDF says, as horror of Hamas’ attacks near border begins to emerge
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