國寶集團總裁朱國榮潛逃出境，令司法顏面盡失。司法院秘書長吳三龍今赴立院報告，針對全台有多少人遭通緝，司法院回應，2019到今年8月有5.8萬名通緝犯，自從朱國榮案發生後，司法院本月4日曾召開會議，探討科技監控設備優化，預計24日再度開會，不過藍委直言，「現在才講SOP為時已晚」，痛批是亡羊補牢。

立委曾銘宗今質詢時關切全台有多少判決確定的通緝犯、潛逃出境又有多少人，司法院刑事廳長李釱任回應，目前通緝犯有5.8萬人，但未特別統計潛逃國外數量。

曾銘宗質疑，媒體都有報出數字，潛逃出境怎麼會沒有統計數字，假設連這數據都沒有，司法院在做什麼事？李釱任說，司法院統計的是法院審理中行蹤不明的通緝犯，至於法院判決確定執行的通緝部分是由檢察署統計。

立委林思銘質疑，司法院科技監控中心去年揭牌，斥資2.87億元，強化防逃措施，既然有成立監控中心，為何朱國榮等重大經濟犯還能棄保潛逃，至今有8000位通緝犯潛逃出境，經濟犯罪卻沒有含在科技監控內，呼籲司法院向法官建議，若裁定交保，仍要充分用科技偵查設備，防範潛逃。

立委王鴻薇則提及，朱國榮潛逃境外，司法院4日曾召開行政聯繫會議，後續是否要再開一場？李釱任回應，本月24日還要再開一場，4日是宣導會議，請高檢署介紹科技防逃設備，釐清為何法官使用科技設備監控比例偏低。

李釱任解釋，法官原先須攜帶監控手機，方便法官隨時裁處，但初期設備較不穩定，目前高檢署已作優化，將第一級、第二級提醒交由法警室處理，第三級告警才會通知法官，減輕其精神壓力，24日會議將探討拘提聯繫，警政署、法務部、高檢署、高院代表等都會參與。

不過，王鴻薇質疑，該系統去年1月掛牌後就逐步優化，但系統1、2年都沒使用，發生朱國榮事件後，司法院才知道法官不用系統，司法院兩場會議也僅是釐清防逃機制SOP，根本是亡羊補牢、補破網。

王鴻薇說，針對科技防逃機制系統性失靈，難道是小小所長就可以造成的嗎？呼籲司法院優化系統後，制定KPI或設定強制科技防逃的嫌犯類別。