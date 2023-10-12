頻譜對電信業者而言就像土地一樣，必須先有土地才能在上面蓋大樓、提供服務，頻寬的多寡可說是影響通訊品質的關鍵因素。

頻譜除了比數量，也比是否相連且遼闊，就技術原理而言，單一連續頻段所能發揮的傳輸速率會比分散頻段佳，而所謂「載波聚合」（Carrier Aggregation, CA）技術是指，頻率在不連續的狀況下，可結合既有的非連續分散頻譜，提高傳輸效率、網速與穩定性，而所謂的2CA技術是將2個分散的頻段整合運用。

中華電信今天發布訊息表示，在既有4G與5G建設基礎上，運用5G連續頻寬的3.5GHz和頻譜重耕（Refarm） 成5G 頻段的2.1GHz頻段、再結合900MHz、1800MHz、2600MHz的4G頻譜，於全台重要商圈、大專院校、科技園區、國道服務區等重訊務地點，率先全台其他電信業者導入5G 2CA和4G 4CA的新技術應用服務。

中華電指出，這將使得中華電可提供行動用戶最高超過2 Gbps的下載速率，相較先前行動峰值網速再提升10%以上；不過行動通信網路實際連線速率會受限使用地點、氣候、地上物遮蔽情形、終端設備和使用人數、距離基地台遠近等因素影響而有所差異。

中華電信網路技術分公司總經理簡志誠表示，中華電於2020年6月底搶先在台開台5G服務，以速度及涵蓋並重的策略進行5G建設，除了導入C-RAN（雲端化無線存取網路）先進架構，打造節能、穩定及高效能5G網路服務，並在111年5G已涵蓋全台22縣市及率先在368鄉鎮區可使用。