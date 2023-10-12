31歲韓東君在陳曉和陳妍希定情戲《神鵰俠侶》飾演配角武修文出道，2年後主演《無心法師》廣為大眾所知，成為國民男神，最近他在《裝腔啟示錄》裡飾演男主角許子詮，不僅是高富帥，還跟女主角蔡文靜有許多親熱橋段，一場兩人在廚房做飯的戲，韓東君即興發揮改成「將蔡文靜抱起來放在中島上，高低差的吻戲」，有如火車便當的害羞姿勢獲得好評，網友紛紛說：「不用露就性張力拉滿」、「根本就是行走的賀爾蒙」。

韓東君過去大多出演民國時代劇、古裝，這次睽違五年出演時裝劇《裝腔啟示錄》，所飾演的許子詮，是帥氣多金的投行精英，在職場上是個很會裝腔的人，對上司、同事都有一套面具去周旋；情感上是個很會撩妹的情場高手，其實是假浪子真情種，尤其在遇到蔡文靜飾演的唐影後分寸大亂，卻要裝著不在意，韓東君形容：「30多歲的許子銓和唐影之間是成年人的愛情，就像跳華爾滋一樣有進有退，若即若離，勢均力敵層次分明。而許子銓的『裝』只是自我保護的一種方式」。

而蔡文靜有顏值又有演技，這次因《裝腔啟示錄》圈粉無數，甚至還有女粉絲討論她的性感嘴唇，因此羨慕韓東君。戲中她飾演初級律師唐影，在職場上飽受主管打壓、幫她背黑鍋，每天加班，三不五時還要面對客戶的刁難，蔡文靜說到：「我和唐影一樣都是北漂族，在大城市打拚十幾年，有一股不服輸幹勁，曾經也在現實生活中有過努力不被認可，內心小宇宙爆發時還要保持微笑，對未來茫然的階段，但我一直告訴自己要用好的心態，面對生活中不好的事，成為更好的自己，總有一天會得到認可的。」

韓東君和蔡文靜雖然首次合作，卻默契十足，加上都是屬於「話嘮」，蔡文靜虧韓東君小時候一定都是被老師趕到教室外罰站，韓東君吐槽蔡文靜會吃食物道具，整個片場歡笑聲不斷。兩人也都是科班出身，所以常常會有即興演出，意外成為名場面，像是許子銓送唐影回家，許子銓靠在車邊的「挑眉殺」，唐影經過樓道時電燈一開一關，唐影回頭看，兩人雖然看不到對方，蔡文靜說：「是一種心和心的相知，彼此感受對方，在黑暗中有人對你精神交付，默默相望，很浪漫感動，世界這麼大，自己卻很渺小，但這個時候卻能感受到對方的溫暖，自己不是孤獨的，覺得來人間是值得的。」《裝腔啟示錄》將於10/17起，龍華偶像台MOD353，週一至週四晚間八點。全台首播。