中美兩國軍方關係出現回暖跡象，美國稱已接受邀請，將出席10月底舉行的中國最高級別年度安全論壇「香山論壇」。

路透社引述消息人士報導，北京已邀請美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）出席於10月29日至31日舉行的香山論壇。不過，美國不會派奧斯汀參加這次活動。

五角大樓在給路透社的回應中說，歡迎有機會在香山論壇上，與中國人民解放軍的代表就確保開放可靠的通訊線路和危機通訊管道進行接觸；並稱美國國防部回應了中國8月邀請國防部官員參加北京香山論壇的邀請，國防部打算按照以往先例的級別參加論壇。

上一次香山論壇是在2019年舉辦，由時任美國國防部負責中國事務的副助理部長斯布拉吉亞（Chad Sbragia）參加論壇，成為迄今為止參加該論壇的最高級別美國官員。

計劃以前官員身份出席論壇的斯布拉吉亞表示，他收到一份更新的邀請函，其中的日程不包括早些時候提到的中國國防部長李尚福演講。李尚福通常會在論壇上發表主旨演講並會見代表團。

去年8月，時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中國切斷了與美國的大部分軍事接觸。而華盛頓一直希望恢復與中國的軍事交流。