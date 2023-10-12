消防人員協助王男摘除戒指。（消防局第二大隊提供／呂健豪新北傳真）

新北市新莊區10、11日接連2天發生民眾戒指卡在手指的事件，71歲王姓婦人及41歲王姓男子前後到消防分隊求助，最後在消防隊員的協助下，利用線繩以及泡泡水的方式，成功將戒指取下。

10日下午，王婦到福營消防分隊求助，表示手指腫脹導致戒指卡住拔不下來，雖曾到診所求助，但診所卻表示無法協助處理，因此才會轉而向消防隊尋求幫忙。由於婦人表示戒指已經戴了30多年，所以消防人員評估使用非破壞方式脫除，最後利用線繩搭配泡泡水潤滑後，成功在20分鐘後將戒指取下。

11日下午則是另名王姓男子到福營分隊求助，表示想把配戴10餘年的戒指取下，但卻因戒指卡肉無法摘下，消防人員評估後，使用線繩纏繞脫除，於10分鐘後取下戒指。

新北市消防局第二大隊表示，戒指卡住的情況在日常生活中並不少見，但若不及時處理，可能會導致手指腫脹，嚴重時甚至會讓手指壞死，提醒民眾，要注意避免戴太緊的戒指，若發生卡戒狀況，應立即通報119請求協助，勿拖延或自行處理，以免造成更嚴重傷勢。