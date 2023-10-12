大陸央視新聞用戶端報導，大陸最高人民檢察院12日證實，中國光大集團股份公司前黨委書記、董事長李曉鵬涉嫌受賄一案，由中國國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪日前對李曉鵬作出逮捕決定，深入偵辦中。光大集團是反金融貪腐重鎮，李曉鵬前任的黨委書記、董事長唐雙寧，甫於今年7月15日，涉嫌嚴重違紀違法接受審查和監察調查中。

稍早，中共中央紀委國家監委網站9日公布李曉鵬被「雙開」。經查，李曉鵬喪失理想信念，背棄初心使命，對中共不忠誠不老實，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規收受禮品禮金、接受宴請；違反組織前則，不按規定報告個人有關事項，在幹部選拔任用等方面為他人謀利；違規借用管理和服務對象錢款、持有非上市公司股份，利用職權為親屬經營活動謀利；洩露尚未公開的幹部選拔任用事項；治家不嚴，家風不正；既想當官又想發財，長期以權謀私，「靠金融吃金融」，利用職務便利為他人在貸款融資、業務承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

依據中共黨政有關規定，決定給予李曉鵬開除黨籍、開除公職處分；收繳違紀違法所得；將他涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

公開資料顯示，李曉鵬1959年5月生，武漢大學金融學專業經濟學博士、高級經濟師。

李曉鵬歷任中國工商銀行河南省分行副行長、總行營業部總經理、四川省分行行長、中國華融資產管理公司副總裁、工行行長助理兼北京市分行行長、工行副行長、執行董事，中國投資有限責任公司監事長，2014年起任招商局集團總經理、董事、副董事長，2017年12月起擔任中國光大集團股份公司黨委書記、董事長，2022年3月4日到齡退休。

退休13個月之後，李曉鵬在2023年清明節被查。

自2021年以來，光大集團系統已有多名高管落馬，光大銀行則是金融反腐重點。

2022年4月，光大銀行交易銀行部前總經理夏偉被「雙開」，他曾擔任光大銀行煙台分行行長助理、副行長、行長，2020年4月進入總行擔任光大銀行交易銀行部總經理，直至2021年11月被查。

光大銀行南寧分行先後兩任行長相繼落馬。2021年11月，光大銀行南寧分行前黨委書記、行長周江濤被「雙開」。2022年5月，光大銀行南寧分行前黨委書記、行長蘇樹德涉嫌嚴重違紀違法，接受紀律審查和監察調查。其曾擔任南寧分行副行長、行長，於2016年4月轉任光大銀行巡視員。和周江濤同日通報被「雙開」的還有光大城鄉環保有限公司前總經理陳鵬，二人曾在光大銀行西安分行共事，均被查出違規審批貸款。

2021年3月，中國光大實業（集團）有限責任公司黨委書記、董事長朱慧民被開除黨籍和公職。同日，前黨委委員、副總經理黃智洋一同被「雙開」。駐光大集團紀檢監察組指出，朱慧民在光大銀行深圳分行擔任黨委書記、行長期間，曾審批發放並形成不良貸款業務，數額巨大。

2022年7月4日，中國光大銀行前黨委副書記、副行長張華宇被開除黨籍。通報顯示，張華宇於2018年9月辭職，在職時為有關企業謀取利益，退休前夕辭職，辭職後在與前任職務有業務關聯的企業領高薪。通報中連用三個「典型」定論：是「提前築巢」「逃逸式辭職」腐敗的典型，是權力與資本相互勾連、瘋狂逐利的典型，亦是由風及腐、風腐一體、甘於被圍獵的典型。

2022年7月26日，中國光大控股有限公司前黨委書記、行政總裁陳爽涉嫌嚴重違法，目前正接受監察調查。

2023年7月15日，中國光大集團股份公司前黨委書記、董事長唐雙寧涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。當初接替唐雙寧掌舵光大集團的正是李曉鵬。