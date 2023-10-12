台中高分院更一審12日開庭，李辯稱屋內養26隻心愛鸚鵡，沒理由燒房子，楊父涕泗縱橫痛斥「死不認錯」，盼法院速審速結。（張妍溱攝）

曾多次在臉書控訴婆婆家暴的台中市豐原李姓前空姐，2021年3月11日涉嫌買汽油縱火，造成自己與小她7歲的楊姓丈夫雙雙送醫，楊男因全身80％二度灼傷搶救45天後傷重不治，一、二審依殺人等罪判15年；台中高分院更一審12日開庭，李辯稱屋內養26隻心愛鸚鵡，沒理由燒房子，楊父涕泗縱橫痛斥「死不認錯」，盼法院速審速結。

據了解，46歲李姓前空姐與楊男透過鸚鵡社團認識，2人一見如故、迅速墜入情網，交往5個月後於2020年5月閃婚，不到1年婚姻生活，李女與丈夫及其公婆全都互控家暴，李女和楊姓丈夫在2021年雙雙互控家暴後，各自都核發保護令。

李女在2021年3月間先於臉書爆料遭婆婆咬傷，並到法院控告婆婆公然侮辱，爾後丈夫收到核發的保護令，但李女卻在臉書發文，稱讚楊姓丈夫的體貼與可靠，還形容是「可遇不可求的靈魂伴侶」。

檢警調查，同年3月間某日，李女因細故與丈夫發生爭吵，竟涉嫌買汽油在住處縱火，造成楊男全身80％2度灼傷，李女則45％2到3度灼傷。楊稱，妻子叫醒他要他跪下道歉，趁機潑汽油點火；李女說，她在屋內燒東西，丈夫潑汽油才起火。

更一審12日傳喚死者父親，楊父老淚縱橫說，兒子過世對他們來說心真的很痛，李女迄今死不認錯，毫無悔意，他在勘驗證據目睹兒子淒慘遺體，又再心痛一次。

李女辯稱，因長期遭楊男家暴、謊言欺騙，又因她大丈夫7歲，在交往期間，公婆又很反對，相處不睦，當時要逼丈夫說實話才將汽油淋其身上，對於自己去買汽油的行為，造成嚴重後果感到很後悔。

李女辯稱，她當時淋汽油也遭楊男反潑，沒有真的想傷害他，尤其他和丈夫都是很熱愛鸚鵡，所以結婚後養了26隻心愛的鸚鵡，實在沒有真的要去燒房子的理由，坦承過失致死、強制及恐嚇。

楊父說，李女對於燒死他兒子的事皆以否認，案發迄今2年多，每一次開庭他們就心痛一次、飽受折磨，要法院「速審速決」；更一審法官說，一切依照法律規定程序，慎重處理。