彰化縣線西鄉近來死亡車禍頻傳，日前才發生2起死亡車禍，昨天又發生休旅車與機車在路口碰撞，造成機車騎士死亡的事故，8天內撞死3名機車騎士。今天該事故撞擊過程曝光，兩車碰撞後，機車騎士被撞飛約1層樓高再重重墜地，畫面驚悚。

警方指出，這起事故發生在昨天上午8點多，發生地點在線西鄉和線路、線東路路口。黃姓男子騎乘普通重機車沿著和線路由西往東方向，40歲高姓男子駕駛休旅車沿著線東路口一段，兩車在路口碰撞，黃男當場彈飛，機車則卡在休旅車底。

事故發生後，線西消防分隊派遣救護人車到場，現場評估黃男已失去呼吸、心跳，現場立即給予搶救，再以頸圈、長背板固定，隨即送往彰濱秀傳醫院急救，雖經搶救仍宣告不治。

彰化縣議員賴清美指出，連同昨天這起死亡車禍，短短8天內線西鄉就有3人因為車禍失去生命，其中2人是年輕人，1人是壯年人，3個家庭全都是白髮人送黑髮人，實令人遺憾。

她除將建議警方應了解事發路口狀況，並提出相關防制作為，也提醒民眾行經路口務必減速停看，以策安全。

線西鄉除昨天這起死亡車禍外，經查，9月28日1名20歲黃姓男子騎機車與57歲開車的周姓男子在線西鄉和樂路與沿海路2巷發生碰撞，黃男送醫急救多日後，10月4日傷重死亡； 10月5日，26歲許姓男子騎機車載友人要到鹿港參加廟會，行經線西鄉沿海時撞上1塊遭小犬颱風強風吹到路中的床墊，許男傷重死亡。