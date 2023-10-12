台中市暱稱「○七七」的27歲張姓男子在網路用外型亮麗甜美正妹頭像作為頭貼，並以「糖糖○○屋」、「冰○裝備商」及「24○不停業」等毒品術語，在網路聊天室PO文販售毒品牟利，吸引藥腳購買，台中市警方獲報，在張嫌至超商寄送毒包時，當場逮捕，並以毒品罪嫌移送，全案偵結，台中地檢署起訴在案。

台中中市政府警察局刑大偵八隊長曾朝顯指出，員警發現，張嫌與購毒者先談妥毒品數量及價金，即要求購毒者以匯款方式將款項匯至指定帳戶內，張確認收到款項後，就到超商將裝有毒品安非他命之信封袋，以包裹「店到店」寄送方式寄給買方。

曾朝顯表示，當張嫌到超商欲寄送毒包裹之際，刑事幹員當場逮捕張並逮捕到案，當場查扣毒品安非他命12公克、夾鏈袋、吸食器、電子磅秤、手機及新臺幣2萬餘元等證物；其中還有來不及寄出之毒品包裹信封袋上，還寫上「新年快樂」祝賀詞，躲避警方查緝。

偵八隊指出，張嫌以每公克安非他命近7000元販售牟利，一手包辦推銷、收款及寄送，可說是「高效率」販毒模式，自認以超商店到店方式寄送毒品，能減低遭查緝風險，仍難逃法網。警方依違反毒品罪嫌移送，已起訴在案，可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

台中市政府警察局刑事警察大隊呼籲，網路帶來便利性，但也容易充斥著各式非法的訊息，家長應多留意家中青少年，告知遠離那些躲在網路暗處伺機而動的犯罪行為，避免因一時好奇而持有或施用各類毒品，嚴重戕害身心，遠離毒害，幸福永在。

警方對於毒品犯罪一向採取「絕對零容忍」態度，查緝毒品犯罪為當前重點工作，警方將持續強化查緝作為，切勿以身試法。另民眾如發現不法情事，請撥打報案電話110檢舉，如提供犯罪線索因而破案者，警察局將從優核發民眾協助破案及檢舉獎金。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！