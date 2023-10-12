美國參謀首長聯席會議主席布朗（Charles Brown）今天表示，華府當局並未發現任何跡象顯示以色列其他的區域仇敵尋求藉機加入哈瑪斯的襲擊行動。

綜合法新社與路透社報導，美國空軍4星上將布朗在比利時首都布魯塞爾的記者會上表示，「我沒有看到任何跡象顯示會有更多參與者加入損害以色列的行列」。

美國總統拜登（Joe Biden）已下令美國艦艇和戰機至靠近以色列的東地中海，同時也提供新的軍事援助。

巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）7日對以色列發動突襲以來，美軍便持續調派軍事資源至該地區，用以嚇阻以色列其他宿敵藉機捲入，當中福特號（USS Gerald R. Ford）航空母艦打擊群已抵達東地中海。

美國同時擴大部署在這個區域的空軍F-35、F-15、F-16和A-10戰鬥機中隊，並在以色列打擊哈瑪斯的行動中，持續補給防空系統和彈藥給以國。

布朗表示，「這是我們調整部隊態勢的原因之一。這不僅是為了支持以色列，也是為了嚇阻未來行動。」

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）也重申總統拜登的立場，警告以色列的敵人不要藉機介入。

奧斯汀表示，若有任何國家，任何組織，或任何人「試圖利用以色列這場苦難來擴大衝突或造成更多流血」，他只能奉送幾個字：「千萬別這麼做。」

哈瑪斯武裝分子週末期間在以色列城鎮肆虐，造成1200人死亡，並擄走大批民眾至加薩當人質。

以色列則是發動空襲行動予以回擊，在哈瑪斯統治的加薩造成1000多人喪生，並準備發動可能的地面攻擊行動。

拜登昨天表示，至少14名美國人在哈瑪斯7日的襲擊行動中喪生。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1121012