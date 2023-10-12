農曆9月9日重陽節將屆，台中市東區樂成宮12日上午舉行「第43屆重陽節敬老大會」活動，除發放敬老年金外，另表揚長輩金婚、鑽石婚，現場逾千人大排長龍，滿滿人潮塞爆廟埕，廟方今年實施分流，阿公阿嬤依序領取禮金跟平安麵，臉上堆滿笑容，現場氣氛相當熱鬧。

台中市東區樂成宮針對鄰近8個里的70歲以上長輩，發放敬老年金，今年符合資格者達5079人，還有7人是百歲人瑞，較去年領取禮金人數增約400多人，禮金發送總金額高達705萬3600元，樂成宮統計，高齡社會趨勢下，這8里70歲以上長輩，這10年來增加逾1900多人。

現場主辦單位也安排廟方人員頒贈禮金給長輩代表、高齡90歲的陳阿樹老先生，並合影留念，陳阿公說，他收到禮金十分開心，希望繼續保持健康、每年都親自來領。

董事長何敏誠表示，樂成宮發放重陽敬老禮金已43年，鄰近8個里包括，旱溪、樂成、泉源、干城、東門、東信、十甲、東英的長者增加速度驚人，廟方發放禮金金額及人數逐年增加，發放標準為70至79歲長者有3584人、每人1000元；80至89歲1232人、每人2000元、90至99歲256人、每人3600元；7名百歲人瑞、每人1萬2000元、每位長者均送長壽平安麵線1包。

何敏誠指出，樂成宮長青會自1997年開始，表揚長青金、鑽石婚，2023年將於10月13日中午11點在廟前廣場，舉行表揚活動，包括，4對鑽石婚（結婚60周年）、11對金婚（結婚50周年）接受表揚，廟方將頒贈每對表揚夫妻1組沙龍照，每對鑽石婚1萬元大紅包和、金婚有3600元紅包，獻上滿滿祝福。