「近5個月有11款新的紙菸上市，都沒有經過健康風險評估審查！」新北市家長志工教育成長協會理事長何若萍，12日帶著數10名家長，再度前往立法院附近抗議，她強調應全面禁售紙菸、禁絕二手菸害，如果「無二手菸之島」無法馬上實現，要求國健署對於所有菸品，進行健康風險評估審查。

何若萍12日帶領數十位媽媽志工召開記者會，質疑國健署所謂的「風險評估」標準何在？她提出3大理由，一是紙菸最毒。二是美國從2007年起，新上市所有菸品都要做風險評估。三是台灣紙菸商機每年高達2000億元，非紙菸占不到1％。從毒害、市占及借鏡美國，媽媽志工要求所有紙菸都要做健康風險評估。

新修正的《菸害防制法》今年3月22日公布施行，國健署以健康風險評估審查對加熱菸卡關。但台灣每年有2萬4000名死於吸菸，3000名死於二手煙害，每年因二手煙罹病約15萬至23萬人，平均2至3分鐘就有1名不吸菸者因他人吸菸而罹病，政府卻未將紙菸納入風險評估。

為凸顯荒繆，何若萍帶著陳抗家長，指著仿製超商的菸架，拿出紙菸盒逐一放上去，4月和5月各上架3款，8月上架5款，這些新上市紙菸，沒有任何一包經過「風險評估審查」，她強調，媽媽志工的目標是讓台灣成為無二手菸之島，所有紙菸都應該做所謂的風險評估審查。

林姓家長表示，台灣每年的菸品商機高達2000億，扣除1％的其他菸草產品，99％都是紙菸市場！抗議者拿起1塊山東大餅，象徵紙菸利益，切除1％的非紙菸市場，用一支骨董天秤鉤起這塊山東大餅，另一端象徵國民健康的秤頭砝碼立刻彈飛，如此大的利益，果然導致國民健康徹底被犧牲！

數十位媽媽志工高喊：「紙菸最毒，全面禁售！」「紙菸最毒，為何不做風險評估？」「年賺兩千億，國民健康被葬送！」等口號，沉痛呼籲各政黨不應該接受特定業者關說，護航紙菸不用進行健康風險評估，把國民健康當成犧牲品，讓最毒的紙菸繼續大賺毒害全民。

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