民進黨花蓮縣立委參選人張美慧今天提出3大亮點政見，囊括6大面向及28條政見，強調不開空頭支票。（羅亦晽攝）

民進黨花蓮縣立委參選人張美慧（中）相信在過去夫婿田智宣紮實為民服務經驗，及政治前輩蕭美琴深耕地方基礎，有信心進入國會後，幫花蓮爭取更多福利及建設。（羅亦晽攝）

立委選舉距離投票不到100天，民進黨花蓮縣立委提名前花蓮市長田智宣遺孀張美慧對戰國民黨傅崐萁。張美慧今天提出3大政見，包括65歲以上長者免費裝假牙及免健保費等，強調不開空頭支票。被問到如何應戰國民黨對手，張強調在過去夫婿田智宣紮實為民服務經驗，及政治前輩蕭美琴深耕地方基礎，也信心進入國會後，絕對能幫花蓮爭取更多福利及建設。

張美慧團隊徵詢專家學者，傾聽在地心聲，今天務實推出3大亮點、6大面向及28條政見，其中，3大亮點為爭取補助縣內65歲子上長者免費裝假牙且比照離島地區免繳健保費，及支持興建花東快速公路；6大面向包括交通觀光、社福醫療、農業產銷、教育文化、經濟產業及內政族群，並從各面向裡總共推出28條政見。

花蓮藍綠板塊懸殊，民進黨列「艱困選區」，為此張美慧說，她在地方深耕多年，擔任2屆縣議員，對花蓮大小事務均有一定程度的了解，若能無縫接軌當選立委，不僅可立即上手，更能擴大為鄉親服務。還有兩位政治前輩田智宣、蕭美琴的努力，「我一定能做好負責任的立委」！

不過張美慧提出的3大亮點政見，卻讓國民黨花蓮縣黨部主委張逸華相當困惑，不論是65歲以上免健保及免費假牙等，「為什麼民進黨執政8年都沒做，張美慧是否在打臉蔡英文政府」。

張逸華還說，屆時傅崐萁團隊將提出「十全大補湯」，也就是下屆將積極為花蓮爭取的重大建設政見，不過目前仍會先進行固本會報，宣傳政績及執政黨的無能，接著再與民眾談論政見。