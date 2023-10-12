行政院長陳建仁12日拍板5年期「身心障礙照顧服務資源布建計畫」，當前全國身心障礙者約120萬餘人，衛福部預計5年投入逾480億餘元預算，增加1355名社工、社區居住及日間照顧據點1萬4572人，身障照顧服務教保員薪資樓地板提高至3萬7700元，預計有120萬餘名身心障礙者受益，盼減輕身障家庭照顧負擔。

陳建仁指出，台灣將邁入超高齡社會、身障者照顧服務需求殷切、家庭照顧者支持不夠，衛福部將在5年內投入480億餘元，結合地方政府與民間團體，充實身心障礙者服務人力，及改善穩定身障機構工作人員勞動條件與工作士氣，提升服務量能與品質，請衛福部結合內政部、法務部等單位，速與地方確認執行細節與輔導督考機制。

衛福部指出，計畫分4大策略，為減輕家庭照顧者負擔、擴增社區式服務、擴增及多元化身心障礙福利機構服務，及改善服務人力勞動條件以留才久任，預計5年投入逾480億餘元預算，增加1355名社工、社區居住及日間照顧據點增加服務1萬4572人，提供身障照顧服務教保員薪資樓地板提高至3.77萬元，使120萬餘名身障礙受益。

衛福部次長李麗芬補充，在照顧身障者上，政府逐年提高相關預算挹注，今年中央加地方高達698億7000餘萬元，相較2016年增加180億，成長率達34.9％。主要工作分為提高社區式服務量能，整體據點從2016年的542處增加到2022年的913處；2019年推動身障機構躍升計畫，4年也投注將近35億元。

李麗芬說，此次計畫重點在於加強布建相關服務資源，包括社區式跟機構式，以及對家庭照顧者的支持，第二，相較過去全由民眾主動申請計畫，此次會在各縣市設立身障者的服務中心，且皆有社工員評估需求、擬定和提供服務計畫，工作人員將主動把服務輸送到家庭去，才會新增1537位的人力。

另為因應明年精神衛生法修法上路，李麗芬表示，有精神疾病的身障者會接受到相關服務，但尚未拿到的也需要相關支持，針對需要接受服務的精神病人，將積極布建相關社區支持服務，舉凡社區居住和家庭協助都有含括。

在無障礙部分，李麗芬提到，與此計畫較有相關的部分是輔具的提供，她明白許多身障朋友和團體也都注重無障礙環境，此部分已在行政院身障小組中專案討論，包括居住、場館、生活、休閒及交通的無障礙環境，都陸陸續續檢討中，檢討完後就回到各部會，針對應強化之處編列預算來推動。