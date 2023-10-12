首屆台灣文化科技大會（TTXC）音樂類核心活動、2023 Takao Rock打狗祭9日圓滿落幕，3天活動吸引約10萬人次參與，更是在疫情後首度邀請多組海外樂團來台演出，其中日本夯團神不擲骰子（神はサイコロを振らない）首度海外演出登上打狗祭獲日本媒體大幅刊登；韓國數字搖滾樂團cotoba也在社群貼出台灣國旗宣傳海外巡演最終站；柬埔寨嘻哈巨星VannDa則在個人臉書貼出在高流堤岸及駁二拍攝的多張照片，獲超過6.4萬人回應，讓Takao Rock打狗祭品牌躍登國際音樂祭舞台。

日本夯團神不擲骰子首度海外演出登上打狗祭海風舞台，獲多家日本媒體重視報導。（圖片來源：高雄市文化局提供）

由文化部、高雄市政府、數位發展部指導，高雄流行音樂中心所主辦的年度搖滾盛事 Takao Rock打狗祭，今年邁入第三屆，3天活動有多達60場次演出。高流執行長丁度嵐表示，為擴大打狗祭國際視野、增進音樂交流，今年打狗祭邀請多組海外藝人來台演出交流，其中神不擲骰子、cotoba及VannDa都是首度來台演出，分別登上打狗祭海風及大庫等特色舞台演出，不僅讓台灣歌迷欣賞到精采演出，也吸引不少來自日、韓及柬埔寨，目前在台灣生活或工作的歌迷揪團聲援，形成今年打狗祭會場特殊的場景，也凸顯打狗祭的開放性格。

日本夯團神不擲骰子首度海外演出登上打狗祭海風舞台，現場歌迷反應熱烈。（圖片來源：高雄市文化局提供）

來自日本的神不擲骰子，2020年7月主流出道，因唱紅日本TBS電視「LAST NAN全盲搜查官」插曲〈修羅之巷〉等多首作品人氣竄升，上月27日發行樂團第二張專輯《心海》，首度海外演出就獻給打狗祭，樂團成員相當重視這次演出，不僅在專輯發行當天在樂團社群以全中文介紹專輯，也預告10月8日將首度在台灣打狗祭演出，希望歌迷都來看他們演出，影片最後團員還齊呼還：「台灣超讚！我愛高雄。」展現十足親和力。

日本夯團神不擲骰子團員苦練中文，在社群平台發布影片宣傳新專輯及首度海外於打狗。（圖片來源：高雄市文化局提供）

神不擲骰子這次登上海風舞台演出，賣力地全程說中文與滿場歌迷互動，樂團主唱柳田周作在演唱期許世界和平的〈六畳の電波塔〉前說：「我們的音樂能讓大家聽到真的很開心。就算話語不一樣，我們都是人類。希望世界不要再有紛爭。」也公開用中文說，「我們一定會再來！希望大家每天都很幸福喔！我愛你！」展現樂團創作的信念與對台灣歌迷的重視。

日本夯團神不擲骰子首度海外演出登上打狗祭海風舞台，獲日本Billboard重視報導。（圖片來源：高雄市文化局提供）

由於神不擲骰子的新專輯由日本主流大廠環球音樂發行，首度海外巡演獲包括Billboard、YAHOO!!多家日本主流媒體重視與報導，強調樂團首度海外演出、全程用中文跟歌迷互動，並用歌曲傳達世界和平的信念，而這次也獲寶貴的經驗，將在 10 月 28 日開始的日本巡演上展現。報導不僅刊登多張高流所提供的樂團演出照，也載明樂團這次是參與高雄打狗祭海風舞台演出，為炎熱的高雄帶來一絲涼風，讓更多日本歌迷認識打狗祭及場域特色，打響打狗祭海外知名度。

柬埔寨嘻哈巨星VannDa首度到台灣演出登上打狗祭大庫舞台，多位柬埔寨鄉親揪團帶國旗（圖片來源：高雄市文化局提供）

此外打狗祭也邀請柬埔寨嘻哈巨星VannDa演出，他的臉書、IG追蹤數分別達244萬、88萬，Youtube訂閱數達340萬以上，一曲〈Time to Ris〉曾創下24小時內點擊達百萬次、迄今觀看數突破1億次，堪稱柬埔寨國歌，融合當地傳統與現代的曲風被視為提升柬埔寨流行歌曲國際地位的重大成就，在柬埔寨及海外都有高知名度，這次來台就有台灣歌迷拿國旗到場力挺。VannDa在IG發文說：「Taiwan xie xie ni（台灣謝謝你）」，臉書則張貼台灣國旗說，「台灣下次見！」並分享在海音堤岸、駁二等多張照片，獲得超過超過6.4萬粉絲回應，同樣開拓打狗祭國際知名度。

柬埔寨嘻哈巨星VannDa臉書追蹤數達288萬，在打狗祭演出後分享在高雄貼文，獲超過6.4萬（圖片來源：高雄市文化局提供）

高流表示，打狗祭邁入第三屆，持續保持開放的態度歡迎所有的創作樂團、歌手，不管是廣受歡迎或是正在努力打拼開拓更多歌迷的新星，都能在打狗祭五座特色舞台找到發揮的空間，帶給所有喜愛原創音樂的歌迷朋友，認識與開拓更多音樂的可能性，激盪出更有意思的創作，期待下次打狗祭能引進更多有想法、有態度的樂團演出，帶領歌迷朋友在音樂的世界裡，找到更多共鳴與共感。