高雄市建築界年度重要盛事高雄厝綠建築大獎，每年吸引了許多來自不同領域建築專業人士與團隊報名參與，今年共有26件作品報名參賽，分別是集合住宅/店鋪組21件、透天住宅組2件、公共建築組2件及商辦建築組1件，今天得獎者名單揭曉。
高雄市工務局楊欽富局長指出，本屆高雄厝綠建築大獎經過初審、現地勘查和決選三個階段，最終選出了20件優秀的得獎作品，今年的評審團大獎由商辦建築組的芒果樹辦公室新建工程抱得。
芒果樹辦公室新建工程是一座以負能耗為目標的建築，其獨特設計之處在於建築設計前，進行長達一年的現地環境監測，並導入統計資料來配置整體建築結構，該建築以老欉芒果樹為主體，融入在地既有植栽，打造循環通風良好空間、採光優越的特點，從而減少建築物對空調和照明的能源需求。
此外，在建築物屋頂裝設太陽能板，實現自主用電，並將低碳建築的理念轉化為零碳建築的實現，不僅為高雄市樹立了綠建築領域的標竿，還為高雄帶來更美好的建築環境。楊局長更誠摯感謝所有參與者，無論是否獲獎，都已在建築界中為高雄建築景觀貢獻卓越之處。
目前高雄正在積極推動雙軸轉型，透過數位及淨零雙軸轉型的策略，推動高科技與淨零碳排產業的發展，以驅動城市再造。市府目前也採取多種創新措施，以實現淨零碳排之目標，其中在建築物方面，工務局將淨零建築納入高雄厝規範，要求未來公共新建建築物應符合其規範，既有建築物也逐步符合淨零建築的要求，以進一步減少碳排，提高建築的效能，從而讓市民享受更高品質的生活，並為城市的永續發展開創更多可能性。
本年度高雄厝綠建築大獎頒獎典禮將於11月7日舉行，同時與高雄厝國際論壇暨智慧補助雲計畫成果展同步舉辦，這將是一個盛大的活動，歡迎各界人士參加，共同慶祝建築界的卓越成就。
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