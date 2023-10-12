高雄市建築界年度重要盛事高雄厝綠建築大獎，每年吸引了許多來自不同領域建築專業人士與團隊報名參與，今年共有26件作品報名參賽，分別是集合住宅/店鋪組21件、透天住宅組2件、公共建築組2件及商辦建築組1件，今天得獎者名單揭曉。

高雄厝綠建築大獎經過初審、現地勘查和決選三個階段，最終選出了20件優秀的得獎作品（圖片來源：高雄市工務局提供）

高雄市工務局楊欽富局長指出，本屆高雄厝綠建築大獎經過初審、現地勘查和決選三個階段，最終選出了20件優秀的得獎作品，今年的評審團大獎由商辦建築組的芒果樹辦公室新建工程抱得。

芒果樹辦公室新建工程是一座以負能耗為目標的建築，其獨特設計之處在於建築設計前，進行長達一年的現地環境監測，並導入統計資料來配置整體建築結構，該建築以老欉芒果樹為主體，融入在地既有植栽，打造循環通風良好空間、採光優越的特點，從而減少建築物對空調和照明的能源需求。

第十二屆高雄厝綠建築評審團大獎由商辦建築組的芒果樹辦公室新建工程抱得（圖片來源：高雄市工務局提供）

此外，在建築物屋頂裝設太陽能板，實現自主用電，並將低碳建築的理念轉化為零碳建築的實現，不僅為高雄市樹立了綠建築領域的標竿，還為高雄帶來更美好的建築環境。楊局長更誠摯感謝所有參與者，無論是否獲獎，都已在建築界中為高雄建築景觀貢獻卓越之處。

目前高雄正在積極推動雙軸轉型，透過數位及淨零雙軸轉型的策略，推動高科技與淨零碳排產業的發展，以驅動城市再造。市府目前也採取多種創新措施，以實現淨零碳排之目標，其中在建築物方面，工務局將淨零建築納入高雄厝規範，要求未來公共新建建築物應符合其規範，既有建築物也逐步符合淨零建築的要求，以進一步減少碳排，提高建築的效能，從而讓市民享受更高品質的生活，並為城市的永續發展開創更多可能性。

工務局將淨零建築納入高雄厝規範，要求未來公共新建建築物應符合其規範（圖片來源：高雄市工務局提供）

本年度高雄厝綠建築大獎頒獎典禮將於11月7日舉行，同時與高雄厝國際論壇暨智慧補助雲計畫成果展同步舉辦，這將是一個盛大的活動，歡迎各界人士參加，共同慶祝建築界的卓越成就。