以巴衝突爆發多日，雙方死傷慘烈，一名台灣網友歪樓詢問，以色列和巴勒斯坦衝突不斷，兩國可以說是「世仇」，讓他很好奇以色列人和巴勒斯坦人可以談戀愛嗎？引起網友熱烈討論。

一名網友昨天在PTT上發文表示，以色列和巴勒斯坦之間的衝突，自1948年持續到現在都無法解決，以巴的關係可以說是「世仇」，讓他很好奇，以色列和巴勒斯坦人可以談戀愛嗎。

貼文引起網友討論，「大概會有種羅密歐與茱麗葉的即視感」、「請看電影：特勒沙龍」、「可能會跟電影烈火焚身或焦土之城的劇情很像」、「年輕人比較開放，應該是可以吧」、「主要還是看較教派吧？聽說有些比較開放是可以接受的」。

綜合外媒報導，過去曾有一名巴勒斯坦籍的男子與以色列籍女子相戀5年，兩人決定結婚，女方隨夫改信伊斯蘭教，當時現場來了許多支持「以巴通婚」的人獻上祝福，但也湧入不少反對者，甚至還有激進份子到現場大鬧，最後遭警方逮捕。

而以色列議會去年則通過一項法律，禁止與以色列人結婚的巴勒斯坦人獲得以色列國籍或居留權，這項決定導致許多家庭分隔兩地或被迫移民，因為在以色列除了有猶太人之外，也有許多領有以色列公民身分的巴勒斯坦人、阿拉伯人等。