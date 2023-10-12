國民黨立法院黨團首席副書記長李德維（右起）、總召曾銘宗、立委陳以信12日表示，國民黨團今日11點已發文並提出修正草案，要求游院長召集朝野協商修訂『院會、各委員會相關保密規定』，要求進行朝野協商。（劉宗龍攝）

無論是進口蛋保鮮期、製成液蛋後佯充國產蛋、以及有圖利特定進口商的爭議，到近期進口美豬在經過重製、重新包裝後混充加拿大豬、英國豬，全都涉及產地標示不實。國民黨團12日上午舉行記者會，明確指出蔡政府在面對國內缺蛋2年拿不出解決方法，還衍生食安風暴，迄今仍未解決。而食安會報應定期三個月召開一次，但今年直至今日，僅召開兩次，讓國民黨團痛批，不關心2300萬民眾食安問題，和國人健康權益。

總召曾銘宗表示，檢視蔡政府到底重不重視食安？根據「行政院食品安全會報設置要點」，第一點就開宗明義指出，行政院為加強全國食品安全事務之協調、監督、推動及查緝，特設食品安全會報。食安會報任務有兩項，一、跨部會協調食品安全風險評估與管理措施，建立食品安全衛生之預警及稽核制度。二、其他加強全國食品安全之協調、監督、推動及查緝事務。另外，在「行政院食品安全會報設置要點」第五點規定：會報每三個月召開會議一次，必要時得召開臨時會議。

曾銘宗指出，國內缺蛋問題已經延燒兩年，後又因進口雞蛋貿易商等相關問題，又衍生為食安重大問題。現在又有進口豬肉標示問題，又是另一個食安重大問題，檢視行政院是否按照規定召開食安會報，去年依規定召開4次，但今年在4月1日、8月4日召開2次，到現在還沒有召開食安會報。

曾銘宗質疑，缺蛋的問題已經2年了，今年更延燒成有無圖利特定廠商？以及進口雞蛋的保鮮期，到底是90天？100天？還是120天？的食安問題，進口雞蛋到底有沒有塗蠟也說不清楚，引發國人食安的恐慌。

此外，對於進口美國豬肉標示、查緝的問題，由行政院長陳建仁作為食安會報召集人，都沒有討論進口豬肉相關議題，蔡政府、行政院只知道選舉，一點也不重視國人食安。蔡政府過去一再強調重視食安，都是大內宣，沒有在做，也不關心2300萬民眾食安問題，和國人健康權益。

首席副書記長李德維表示，國人非常重視雞蛋、豬肉進口相關政策，但只見到中央政府的農業部與衛福部互踢皮球，到現在還沒有辦法給國人安心的保證。國民黨執政縣市政府自己動起來稽查，包括台中市盧秀燕市長、台北市蔣萬安市長等等，開始公布使用遭洗產地豬肉的店家，讓民眾有選擇權利。

李德維指出，農業部代理部長陳駿季昨日在立法院經濟委員會答詢時，始終沒有辦法給一個明確的說法，讓國人相當失望。農業部甚至對進口豬肉的總量，和政府專案進口豬肉量，甚至專案補助進口豬肉量，三項數字都混淆不清，到底是真的搞不清楚？還是故意混淆不清？

李德維說，這次進口豬肉專案補助的公文，是在6月1日核定，隔天公布，現在農業部被外界指責竟然可以回溯到5月1日，在遭質疑是否有「農業內線交易」以後，「建議」畜產會不回溯補助，應以公告日6月2日為宜。李德維質疑，畜產會難道不是農業部預算補助的單位嗎？農業部的態度到底是什麼？是支持回溯到5月1日？還是不支持？陳駿季代理部長應該要講清楚。

此外，明明在8月21日，農業部畜牧司副司長李宜謙在面對中央社採訪時說，在專案啟動後，已進口約4萬公噸豬肉，若提早達5萬噸目標，就會提早結束專案，進口專案補助預算為3億元。

但是到了10月5日，畜產會卻說，申請獎勵豬肉進口量只有5186噸，李德維要請問農業部，到底是8月的4萬噸？還是10月的5186噸？補助金額是2.4億元？還是3111.6萬元？農業部現在是傻傻搞不清楚？還是禁不起外界檢驗，所以自己打臉自己？

李德維再次請教陳駿季代理部長，今年6月1日同意相關豬肉進口獎勵辦法，政策翻來覆去，終究一句話，說了一個謊，再用100個謊來圓。李德維要求農業部按照現行相關規定，把進口豬肉相關事情搞清楚，也不要在立法院委員會中，唬弄國人、唬弄國會議員。