六都之中目前僅剩台南還沒有IKEA，由於不少台南網友屢屢敲碗，點名最希望來台南進駐的連鎖品牌非IKEA莫屬，加上今年是IKEA品牌80周年，北亞區董事總經理艾卓思上個月即透露，未來不排除到宜蘭或台南設據點，市議員陳怡珍今天詢問經發局IKEA會來台南嗎？經發局長林榮川表示，「最近有一個契機」，希望能落腳台南。

陳怡珍今天關切原東帝士百貨舊址興建南山台南廣場，各界都很關心到底那一家廠商將進駐？林榮川表示，由於牽涉到廠商機密，不便幫廠商宣布，陳怡珍則說，據傳是新光三越，經發局不便證實，「但聽起來是了」。

陳怡珍隨後也詢問，IKEA會來台南嗎？很多朋友都很關心，林榮川表示，最近有一個契機，該品牌的副總很積極來台南，因此最近會安排主動拜訪對方，希望IKEA能落腳台南。

據了解，經發局一直積極接洽IKEA，先前該品牌高層也來台南看了4、5個地點，但開店需要多方面評估，包括土地面積、地點交通、租金成本等，經發局強調，仍會持續努力爭取，陳怡珍也希望經發局多加努力，為台南爭取多一點商機。