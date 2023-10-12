五月天的「諾亞方舟10週年進化復刻限定版」11日起在廣州開唱。（相信音樂提供）

五月天的「諾亞方舟10週年進化復刻限定版」11日起在廣州開唱。（相信音樂提供）

五月天的「諾亞方舟10週年進化復刻限定版」11日起在廣州一次唱足5場，打破五月天在廣州的開唱紀錄，距離上回「人生無限公司」演唱會已相隔6年，此次5夜共吸引15萬位樂迷進場聆聽，響徹廣州的夜空，而歌迷情緒沸騰也讓怪獸、石頭、瑪莎進行到第4首歌時，就熱到脫衣。

許久不見廣州歌迷，五月天說：「大家有印象來到廣州和大家一起唱、一起跳、一起開演唱會是什麼時候？應該是沒有多久以前，我們是從10年前的諾亞方舟來到2023年的五月天，看到大家跟10年前一樣充滿活力，應該沒有差太多。」現場3萬人點亮的手機燈照亮了廣州夜空，成為成千上萬最美的星星，溫暖了五月天的心。

接下來，五月天將在2024年1月13日帶著「諾亞方舟」演唱會續航新加坡國家體育場，而「好好好想見到你」演唱會除了10月、11月分別在成都及上海開唱，接下來也將展開歐洲巡演，前往倫敦、柏林及巴黎與歌迷們相聚。